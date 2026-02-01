BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  GÜNCEL

Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda durdurulan araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

