Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda durdurulan araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.