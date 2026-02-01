Trump’tan o ülkeye kritik mesaj: Artık onu destekleyecek Venezuela yok

İran ile ABD arasındaki kriz sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Küba ve İran’la görüşmeler yürütüldüğünü ve her iki ülkeyle de anlaşma ihtimali gördüğünü söyledi. Trump, Washington’un Havana ile “en üst düzey” temaslarda bulunduğunu belirtirken, Küba’nın uzun süredir başarısız bir ülke olduğunu ve Venezuela desteğini kaybettiğini savundu.

Abone ol

İran ile ABD arasındaki kriz devam ederken Başkan Donald Trump açıklamalarda bulundu. Küba ve İran hakkında konuşan Trump, "Küba ile görüşüyoruz. Bence Küba ile bir anlaşma yapacağız. İran ile umarım bir anlaşmaya varırız." dedi.

Trump pazar günü Küba'ya yönelik eleştirilerini yineledi ve Washington ile Havana arasında “en üst düzey” yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü ekledi.

"KÜBA UZUN SÜREDİR BAŞARISIZ BİR ÜLKE"

Trump, Mar-a-Lago'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Küba uzun süredir başarısız bir ülke. Ancak artık onu destekleyecek Venezuela yok” dedi ve ABD'nin “Küba'daki en üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunduğunu” ekledi.

Küba'nın “kötü durumda” olduğunu ve “insani bir sorunu” olduğunu savunan ABD başkanı, “Küba ile bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

"ÇÖKECEK" TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

3 Ocak'ta ABD'nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamasının ardından Trump, Küba'nın daha önce Venezuela'nın sağladığı kritik finansal ve enerji desteğini kaybettiği için “çok yakında çökeceğini” defalarca savundu.