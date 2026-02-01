Hasan Can Kaya: Hayatım boyunca yasaklı madde kullanmadım

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen soruşturması hız kesmeden sürüyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah eş zamanlı adreslere yaptığı şafak operasyonlarında çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

Bunlardan biri de komedyen Hasan Can Kaya oldu.

Yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanan Kaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"DEĞİL YASAKLI MADDE, SİGARA BİLE KULLANMADIM"

Adli tıp testinin negatif olacağından emin olduğunu belirten Kaya "Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım" dedi.

"TESTİMİN NEGATİF OLACAĞINA EMİNİM"

Hasan Can Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim.

Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor.

Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum