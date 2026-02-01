BIST 13.838
İzmir Seferihisar açıklarında 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda, 20’si çocuk toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik botta 20'si çocuk 43 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

