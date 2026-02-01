Uyuşturucu soruşturmasında 11 şüpheli adli kontrolle serbest

İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 Ocak’ta düzenlenen eş zamanlı “Şafak Operasyonu”nda gözaltına alınan aralarında Hasan Can Kaya, Emirhan Çakal ve Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş’ın da bulunduğu 11 isim, ifadelerinin ardından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak sabahı erken saatlerde harekete geçti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı “Şafak Operasyonu” gerçekleştirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya, rapçi Emirhan Çakal ve Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş da vardı.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reymen mahlaslı Yusuf Aktaş, Çakal mahlaslı Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

11 ismin hepsine yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulandı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN OYUNCUSU DİZİDEN ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak serbest bırakılan oyuncu Doğukan Güngör’ün hem saçında hem de kanında esrar ile kokain maddesi tespit edilmişti.

Ünlü oyuncu, bu gelişmenin ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

BASINA YANSIYAN TEST SONUÇLARI

Ekim 2025’ten bu yana sürdürülen uyuşturucu operasyonları kapsamında, aralarında magazin ve sanat dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu birçok isim uyuşturucu testi verdi.

Soruşturma sürecinde, Adli Tıp Kurumu ve ilgili birimler tarafından yapılan testlere ilişkin sonuçlarda test sonuçları pozitif ve negatif çıkan isimler belli oldu.

Resmi kurumların açıklamalarına göre uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan isimler; Dilan Polat, Deren Talu, Derin Talu, Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Ezgi Eyüboğlu, Yusuf Güney ve Doğukan Güngör olarak kayda geçti.

Operasyon kapsamında teste alınan bazı isimlerin ise negatif sonuç aldığı bildirildi.

Test sonucu negatif çıkan isimler ise; Duygu Özaslan, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise ve Oktay Kaynarca.

BİLAL HANCI'NIN TESTİ DE POZİTİF

20 Ocak’ta yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Barut ile sosyal medya fenomeni Bilal Hancı’nın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Şüphelilerden Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınarak uyuşturucu testi yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda Bilal Hancı ve İbrahim Barut’un test sonuçlarının pozitif çıktığı belirlendi.

Aynı soruşturma dosyasında yer alan Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin’in de uyuşturucu testlerinin pozitif olduğu tespit edildi.

ESAT YONTUNÇ VE CAN YAMAN'IN TESTİ NEGATİF

Öte yandan yapımcı Esat Yontunç’un kan örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddesine rastlanmadı. Oyuncu Can Yaman’ın da uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.

BİLAL HANCI İTİRAF ETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Bilal Hancı, uyuşturucu kullandığını kabul etti. Hancı ifadesinde, 2024 yılında yaşadığı ağır boşanma sürecinin kendisini psikolojik olarak çökerttiğini belirterek, ilk kez Amsterdam’da kokain kullandığını söyledi.

Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendisini çok kötü hissettiği dönemlerde uyuşturucu kullandığını ifade eden Hancı, kimseye uyuşturucu temin etmediğini ya da teklif etmediğini savundu. Hancı ayrıca Kasım Garipoğlu’nu tanımadığını, evine gitmediğini ve herhangi bir organizasyonuna katılmadığını da dile getirdi.

Bilal Hancı ifadesinde, “Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Yaşananlardan dolayı pişmanım. Psikolojik olarak iyi durumda değilim” dedi.