Ergin Ataman'a skandal sözler: Haysiyetiniz varsa...

Yunanistan Basketbol Ligi’nde Aris’e uzatma sonunda 102-95 yenilen Panathinaikos’ta maçın önüne geçen büyük bir kriz yaşandı. Mücadelenin son bölümünde diskalifiye edilen Ergin Ataman’ın yokluğunda gelen mağlubiyet sonrası kulüp başkanı Dimitrios Giannakopoulos, sosyal medya üzerinden sert açıklamalar yaparak oyuncular ve teknik ekibi istifaya çağırdı.

Yunanistan basketbolunda haftanın maçı, sahadaki skorun önüne geçen dev bir krizle sonuçlandı. Selanik deplasmanında Aris karşısında beklediği oyunu sergileyemeyen Panathinaikos, nefes kesen mücadelenin uzatma dakikalarında 102-95’lik skorla devrilince olanlar oldu.

Maçın dördüncü çeyreğinde hakem kararlarına şiddetli itirazı sonrası sahadan diskalifiye edilerek oyun dışı bırakılan Ergin Ataman’ın yokluğunda gelen bu mağlubiyet, kulübün aykırı başkanı Dimitrios Giannakopoulos’u kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı.

"NEREDE OYNADIĞINIZIN FARKINDASINIZ DEĞİL Mİ?"

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Instagram hesabından adeta bir yaylım ateşi başlatan Giannakopoulos, sözlerini sakınmadı. "Koçlar, yardımcılar, hepiniz... Nerede oynadığınızın farkında değilsiniz değil mi?" diyerek söze başlayan başkan, sert sözlerle Atina’ya dönüş yolunu kapattı.

"HEPİNİZ İSTİFA EDİN"

Giannakopoulos, "Eğer geri dönecek haysiyetiniz varsa, Atina'ya vardığınızda hepiniz istifanızı verirsiniz. Oyuncular, koçlar, asistanlar... Hepiniz bir utanç kaynağısınız!" ifadeleriyle kulüp tarihinde eşine az rastlanır bir rest çekti.

Başkanın öfkesinin arkasındaki en somut neden ise kulübün bu sezonki devasa yatırımıydı. Hakem hataları veya saha dışı organizasyonlar gibi mazeretleri duymak istemediğini belirten Giannakopoulos, "Bana hiçbir mazeret üretmeyin. 40 milyon Euro bütçeniz varken gidip Aris'e yenilemezsiniz. Yeter artık! Basketbol oynamaya başlayın ve nerede olduğunuzun farkına varın" diyerek takıma adeta ultimatom verdi. Başkan, takımı "toparlanın" diyerek sert bir dille uyardı.