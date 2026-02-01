BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  SPOR

Ergin Ataman'a skandal sözler: Haysiyetiniz varsa...

Ergin Ataman'a skandal sözler: Haysiyetiniz varsa...

Yunanistan Basketbol Ligi’nde Aris’e uzatma sonunda 102-95 yenilen Panathinaikos’ta maçın önüne geçen büyük bir kriz yaşandı. Mücadelenin son bölümünde diskalifiye edilen Ergin Ataman’ın yokluğunda gelen mağlubiyet sonrası kulüp başkanı Dimitrios Giannakopoulos, sosyal medya üzerinden sert açıklamalar yaparak oyuncular ve teknik ekibi istifaya çağırdı.

Abone ol

Yunanistan basketbolunda haftanın maçı, sahadaki skorun önüne geçen dev bir krizle sonuçlandı. Selanik deplasmanında Aris karşısında beklediği oyunu sergileyemeyen Panathinaikos, nefes kesen mücadelenin uzatma dakikalarında 102-95’lik skorla devrilince olanlar oldu. 

Maçın dördüncü çeyreğinde hakem kararlarına şiddetli itirazı sonrası sahadan diskalifiye edilerek oyun dışı bırakılan Ergin Ataman’ın yokluğunda gelen bu mağlubiyet, kulübün aykırı başkanı Dimitrios Giannakopoulos’u kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı.

"NEREDE OYNADIĞINIZIN FARKINDASINIZ DEĞİL Mİ?"

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Instagram hesabından adeta bir yaylım ateşi başlatan Giannakopoulos, sözlerini sakınmadı. "Koçlar, yardımcılar, hepiniz... Nerede oynadığınızın farkında değilsiniz değil mi?" diyerek söze başlayan başkan, sert sözlerle Atina’ya dönüş yolunu kapattı. 

"HEPİNİZ İSTİFA EDİN"

Giannakopoulos, "Eğer geri dönecek haysiyetiniz varsa, Atina'ya vardığınızda hepiniz istifanızı verirsiniz. Oyuncular, koçlar, asistanlar... Hepiniz bir utanç kaynağısınız!" ifadeleriyle kulüp tarihinde eşine az rastlanır bir rest çekti.

Başkanın öfkesinin arkasındaki en somut neden ise kulübün bu sezonki devasa yatırımıydı. Hakem hataları veya saha dışı organizasyonlar gibi mazeretleri duymak istemediğini belirten Giannakopoulos, "Bana hiçbir mazeret üretmeyin. 40 milyon Euro bütçeniz varken gidip Aris'e yenilemezsiniz. Yeter artık! Basketbol oynamaya başlayın ve nerede olduğunuzun farkına varın" diyerek takıma adeta ultimatom verdi. Başkan, takımı "toparlanın" diyerek sert bir dille uyardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Epstein belgelerinde bomba Putin detayı
Epstein belgelerinde bomba Putin detayı
Erakçi: Trump ile nükleer silah konusunda aynı fikirdeyiz
Erakçi: Trump ile nükleer silah konusunda aynı fikirdeyiz
Filedeki dev derbi Fenerbahçe'nin
Filedeki dev derbi Fenerbahçe'nin
Galatasaray, Kayserispor'u farklı geçti
Galatasaray, Kayserispor'u farklı geçti
Meteoroloji 54 il için alarm verdi! Kar, sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 54 il için alarm verdi! Kar, sağanak ve fırtına uyarısı
Trafik kazalarının yüzde 84’ü beş kural ihlalinden kaynaklanıyor
Trafik kazalarının yüzde 84’ü beş kural ihlalinden kaynaklanıyor
İsrail basını: İran’la olası bir savaşın maliyeti yaklaşık 10 milyar doları bulabilir
İsrail basını: İran’la olası bir savaşın maliyeti yaklaşık 10 milyar doları bulabilir
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Kritik konular masaya gelecek
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Kritik konular masaya gelecek
İİT: İsrail'in Gazze'de masum sivillere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları şiddetle kınıyoruz
İİT: İsrail'in Gazze'de masum sivillere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları şiddetle kınıyoruz
Elon Musk ve Jeffrey Epstein'in yazışmaları ortaya çıktı! "25 yaş üstü kimse yok ve..."
Elon Musk ve Jeffrey Epstein'in yazışmaları ortaya çıktı! "25 yaş üstü kimse yok ve..."
Bayrak indirme provokasyonu sonrası yeni önlem! Dev Türk bayrağı göndere çekildi
Bayrak indirme provokasyonu sonrası yeni önlem! Dev Türk bayrağı göndere çekildi