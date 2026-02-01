Meteoroloji 54 il için alarm verdi! Kar, sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiğini, Marmara, Doğu Akdeniz ve doğu illerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağını duyurdu. Edirne’den başlayarak Trakya’da kar etkisini artırırken, İstanbul için 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur öngörülüyor; rüzgarın ise birçok bölgede kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yeni haftada havanın nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayınladı. Bu geceden itibaren yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Akdeniz’de beklenen yağışların ise Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay ile Kahramanmaraş’ın güneybatısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

KAR EDİRNE'DEN GİRİŞ YAPIYOR

Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

AKOM'DAN İSTANBULLULARA UYARI

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM), megakent İstanbul için 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmurlu havanın etkili olacağı bilgisini paylaştı. Hava sıcaklığı en düşük 2 derece, en yüksek 7 derece olması bekleniyor.

Yurdun doğu bölgesindeki bazı illerde de kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın; Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

54 İLDE ALARM VERİLDİ

Meteoroloji, 2 Şubat Pazartesi günü için ise 54 ilde alarm verdi. İzmir ve Aydın için turuncu kodlu alarm verilirken 52 il için de sarı kod verildi.

O iller şöyle:

Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce.

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA UYARI

İçişleri Bakanlığı kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı 'dikkatli olun' çağrısı yaptı.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının iç ve Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin raporuna göre yağışların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.