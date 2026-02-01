BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  GÜNCEL

Trafik kazalarının yüzde 84’ü beş kural ihlalinden kaynaklanıyor

Trafik kazalarının yüzde 84’ü beş kural ihlalinden kaynaklanıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de her 100 trafik kazasının 84’ünün hız ihlali, şerit kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş hataları, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali olmak üzere beş temel kural ihlalinden kaynaklandığını açıkladı. Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini, yalnızca Antalya ve Burdur’da meydana gelen iki kazada ise 16 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek bu tabloya karşı caydırıcılığın şart olduğunu vurguladı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84'ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor; hız ihlali, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali, arkadan çarpma, kırmızı ışık ihlali" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları ile ilgili istatistikleri sanal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Birçok kez ifade ettim; 2024 yılında 6 bin 351 canımızı trafik kazalarında kaybettik. Bu, her gün ortalama 17,4 insanımızı toprağa vermek demek. Bugün ise yalnızca Antalya ve Burdur'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlar sıradan, geçiştirilecek haberler değil. Her satırında acı var, her satırında gözyaşı var, her satırında ocaklara düşen ateş var. Yetim kalan çocuklar var, öksüz kalan evlatlar var. Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84'ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor; hız ihlali, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali, arkadan çarpma, kırmızı ışık ihlali" ifadelerini kullandı.

Trafik kazalarının yüzde 84’ü beş kural ihlalinden kaynaklanıyor - Resim: 0

'AMACIMIZ KAZALARI ÖNLEMEK'

Trafikteki kural ihlallerini önlemek için denetimleri artırdıklarını belirten Yerlikaya, "Çok farklı platformlarda uyarılarımızı yapıyor, evlatlarımıza trafik eğitimleri veriyoruz. Ancak bu yetmiyor. Caydırıcılık şart. İnanıyorum ki yeni Trafik Kanunu ile birlikte caydırıcılık ilkesi hem yollarımızda hem de zihinlerimizde hakim olacak. Çünkü amacımız ceza kesmek değil, kazaları önlemek. Bunun için de trafik kültürünü hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık, yolda kaybetmeye de niyetimiz yok. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail basını: İran’la olası bir savaşın maliyeti yaklaşık 10 milyar doları bulabilir
İsrail basını: İran’la olası bir savaşın maliyeti yaklaşık 10 milyar doları bulabilir
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Kritik konular masaya gelecek
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Kritik konular masaya gelecek
İİT: İsrail'in Gazze'de masum sivillere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları şiddetle kınıyoruz
İİT: İsrail'in Gazze'de masum sivillere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları şiddetle kınıyoruz
Elon Musk ve Jeffrey Epstein'in yazışmaları ortaya çıktı! "25 yaş üstü kimse yok ve..."
Elon Musk ve Jeffrey Epstein'in yazışmaları ortaya çıktı! "25 yaş üstü kimse yok ve..."
Bayrak indirme provokasyonu sonrası yeni önlem! Dev Türk bayrağı göndere çekildi
Bayrak indirme provokasyonu sonrası yeni önlem! Dev Türk bayrağı göndere çekildi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 26 artarak 71 bin 795'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 26 artarak 71 bin 795'e yükseldi
İran gerginliği sürerken ABD'ye dikkat çeken ziyaret
İran gerginliği sürerken ABD'ye dikkat çeken ziyaret
AK Parti Genel Sekreteri İnan Şanlıurfa’dan sert mesajlar verdi: “Devletle kavga ederek barış kurulmaz''
AK Parti Genel Sekreteri İnan Şanlıurfa’dan sert mesajlar verdi: “Devletle kavga ederek barış kurulmaz''
MSB: Hakkari sınır hattında 5 kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildi
MSB: Hakkari sınır hattında 5 kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı
İstanbul'da büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı
Sapanca Gölü'ne alternatif kaynaklarla 3 milyon 240 bin metreküplük su takviyesi yapılacak
Sapanca Gölü'ne alternatif kaynaklarla 3 milyon 240 bin metreküplük su takviyesi yapılacak
ABD Başkanı Trump, Epstein belgelerinin kendisini suçlamadığını aksine akladığını savundu
ABD Başkanı Trump, Epstein belgelerinin kendisini suçlamadığını aksine akladığını savundu