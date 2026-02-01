İzmir’de sağanak yağış hayatı altüst etti
İzmir’de öğleden sonra etkisini artıran sağanak, kent genelinde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Konak, Alsancak, Kordon, Buca, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir ve Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’nde rögar taşmaları, yollarda su birikintileri ve ağaç devrilmesi yaşanırken, İZSU ve belediye ekipleri tahliye ve müdahale çalışmaları yürüttü.
İzmir'de etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.
Konak ilçesindeki bazı caddelerle Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ekipleri, Kemeraltı Çarşısı'nda tıkanan rögarları temizledi. Ekipler, yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı vatandaşları araç kasasına alarak yolun karşısına geçirdi.
Esnaf, dükkanlarında biriken suyu fırça yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.
İzmir Atatürk Lisesi bahçesindeki bir çam ağacının yola devrilmesi üzerine, itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Alsancak semtinde de su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri bu noktalarda da tahliye çalışması yürüttü.
Kordon'da su birikintisi nedeniyle yolun karşısına geçemeyen bir grup genç, çekici yardımıyla karşıya geçti.
Kordon'da 9 yıldır işletmecilik yapan Murat Okumuş, AA muhabirine, altyapı yetersizliği nedeniyle her yıl su baskınlarıyla karşılaştıklarını söyledi.