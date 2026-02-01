Galatasaray, Kayserispor'u farklı geçti

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-0 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 7'de Opoku kendi kalesine, 26'da penaltıdan Osimhen, 60'da Sara ve 90+4'te penaltıdan Icardi kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 49 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Kayserispor ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Galatasaray 4 - 0 Kayserispor

90'Karşılaşma Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

90'GOL! Icardi penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

90'Galatasaray VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

90'Ahmed Kutucu'nun vuruşu savunmaya çarptı. VAR hakemleri, hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı.

90'Maçın sonuna 2 dakika ilave edildi.

69'Cardoso topu ağlara gönderdi ancak filelere giden top için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

65'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Osimhen iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

60'GOL! Sara topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Osimhen topu içeri çevirdi. Sara, sağ ayağıyla uzak direğe vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

54'Sol çizgiden ceza sahasına çevrilen topa Osimhen vurdu, top Bilal'den döndü.

46'Sara'nın ceza sahası dışından vuruşunu Bilal çıkardı. Osimhen dar açıdan vuruşunu yaptı top kaleye paralel gitti ve auta çıktı.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı 2-0 sona erdi.

45'Uğurcan Çakır'ın pası kısa düştü. Onugkha'nın vuruşu üstten auta gitti.

41'Lemina'nın rövaşatasını direk dibinden Bilal kornere çeldi.

30'Galatasaray 2-0'ın ardından da baskısını sürdürüyor.

26'GOL! Osimhen, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.

25'Osimhen ceza sahasında yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Savunmaya baskı yapan Osimhen, Denswil'den topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, Bilal'in darbesiyle yerde kaldı ve Galatasaray penaltı kazandı.

18'Sol kanattan çizgiye inen Eren topu ceza sahasındaki Osimhen'e çevirdi. Osimhen'in sol ayağıyla uzak direk dibine yaptığı tek vuruş az farkla auta gitti.

13'Sallai'nin sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Eren kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

7'GOL! Opoku topu kendi ağlarına gönderdi. Sağ kanattan Yunus Akgün'ün yaptığı ortaya Opoku ters bir dokunuş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti.

7'Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından vuruşu Uğurcan Çakır'da kaldı.

5'Galatasaray mücadeleye önde baskıyla başladı. Kayserispor ise hızlı ataklarla tehlikeli olmak istiyor.

2'Sağ kanattan Sallai'nin ortasına arka direkte Lang kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Galatasaray - Kayserispor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sara, Yunus, Eren, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Lang, Lemina.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha