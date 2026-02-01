BIST 13.838
Filedeki dev derbi Fenerbahçe'nin

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Galatasaray Daikin’i konuk eden Fenerbahçe Medicana, derbiden 3-0’lık net galibiyetle ayrıldı. Setleri 25-19, 25-23 ve 25-23 kazanan Sarı-Lacivertliler, bu sezon ligde ezeli rakibini ikinci kez mağlup ederken 19 maçta 16. galibiyetini aldı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 19. hafta maçında Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti. Sarı-Lacivertliler derbiden 0-3 galip ayrıldı. Ligdeki 19 maçta 16 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılar ise 13 galibiyet, 6 yenilgi sonucunda 41 puanla 6. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısındaki iki takımın maçını Fenerbahçe Medicana 3-2 kazanmıştı.

Son olarak Galatasaray Daikin 18. haftada deplasmanda Bahçelievler Belediyespor’u 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe ise ligin 18. haftasında karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'e karşı 3-1 kazanmıştı.

1.SET SONUCU: 19-25

2.SET SONUCU: 23-25

3.SET SONUCU: 23-25

İLK İKİ SET FENERBAHÇE'NİN

Sarı-Lacivertliler ilk seti geriden gelerek kazanmayı başardı ve derbide 0-1 öne geçti. İkinci sette ise rakibine büyük üstünlük kuran Fenerbahçe Opet, skoru 0-2'ye getirdi. 3. seti de geriden gelip kazanan Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakibini ligde 2. kez mağlup etmeyi başardı.

40 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı 17.40'da gecikmeli olarak başladı. Bunun nedeni olarak ise salonda derbi öncesi oynanan maçın uzaması olarak gösterildi. Mücadelenin normal başlama saati 17.00 olarak gösteriliyordu. 

FENERBAHÇE'YE VARGAS ŞOKU 

Fenerbahçe Medicana, Melissa Vargas’ın üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Galatasaray Daikin maçında yer alamayacağını açıkladı. Sarı Lacivertliler'in açıklamasında "Sporcumuz Melissa Vargas, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilen üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugünkü karşılaşmada yer alamayacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer verdi. 

