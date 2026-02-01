BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  DÜNYA

Erakçi: Trump ile nükleer silah konusunda aynı fikirdeyiz

Erakçi: Trump ile nükleer silah konusunda aynı fikirdeyiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran’ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alan adil bir anlaşmaya açık olduklarını belirterek, ABD Başkanı Trump ile bu konuda aynı fikirde olduklarını söyledi.

Abone ol

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alan adil bir anlaşmaya taraftar olduklarını belirterek, "Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün." dedi.

"TRUMP İLE AYNI FİKİRDEYİZ"

Erakçi, resmi Telegram hesabından CNN ile yaptığı röportajı yayımladı.

Bölge ülkeleriyle birlikte ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol bulmaya çalıştıklarını söyleyen Erakçi, şunları kaydetti:

"Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün. Nükleer programımızın tamamen barışçıl olduğunun güvence altına alınması için nükleer programımız hakkında müzakere edebiliriz. Buna karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz. Ancak bizim güvene ihtiyacımız var. Asgari düzeyde bir güven mutlaka gereklidir."
Erakçi, İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürmesi halinde tüm ayrıntıları konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Ülkesinin 2015'te ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile imzalanan ve ABD'nin 2018'de çekildiği nükleer anlaşmadan dolayı güven sorunu yaşadığını vurgulayan Erakçi, "ABD gerekçe sunmadan anlaşmadan çekildi. Geçtiğimiz yıl ise müzakere kararı verdiğimiz bir zamanda saldırıya uğradık. Bu nedenle ABD'ye olan güvenimizi kaybettik." dedi.

"SAVAŞ ÖNLENEBİLİR"

Erakçi, son dönemde artan İran-ABD askeri gerilimine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Savaş için hazırlıklı olmalarından dolayı herhangi bir endişeye duymadıklarını söyleyen Erakçi, "Bana göre savaş kaçınılmaz değil ve önlenebilir. Savaşı önlemenin en iyi yolu savaşa hazır olmaktır. Savaşa hazır olmamız savaşmak istediğimiz manasına gelmez, aksine savaştan kaçındığımız anlamına gelir. En büyük endişem, yanlış bilgilere dayalı askeri operasyonlar ve bu konulardaki hesap hatalarıdır." diye konuştu.

Erakçi ayrıca, "farklı unsurların" ABD'yi savaşa çekmeye çalıştığını ancak ABD Başkanı Trump'ın "doğru kararı verecek kadar akıllı" olduğunu dile getirdi.

İran ile ABD arasında yaşanacak olası bir savaştan tüm bölgenin olumsuz etkileneceğini vurgulayan Erakçi, "İsrail ile savaşta, çatışmanın genişlememesi için çaba gösterdik. Ancak ABD ile savaşırsak bölgedeki ABD üsleri göz önüne alındığında çatışmanın daha geniş alanlara yayılacağı da bir gerçektir." uyarısında bulundu.

ABD'Lİ ŞİRKETLERİN İRAN'DA FAALİYET GÖSTERMESİ

Erakçi, İran ile ABD arasında olası bir anlaşma gerçekleşmesi halinde bölge ekonomisinin de canlanacağın belirterek, şöyle konuştu:

"ABD şirketlerinin İran'da çeşitli alanlarda faaliyet göstermesi noktasında bizim açımızdan herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bu konuda sorun çıkaran taraf ABD'dir çünkü kendi şirketlerine İran'da çalışmaları için izin vermemekteler."

ÖNCEKİ HABERLER
Filedeki dev derbi Fenerbahçe'nin
Filedeki dev derbi Fenerbahçe'nin
Galatasaray - Kayserispor / Canlı anlatım
Galatasaray - Kayserispor / Canlı anlatım
Meteoroloji 54 il için alarm verdi! Kar, sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 54 il için alarm verdi! Kar, sağanak ve fırtına uyarısı
Trafik kazalarının yüzde 84’ü beş kural ihlalinden kaynaklanıyor
Trafik kazalarının yüzde 84’ü beş kural ihlalinden kaynaklanıyor
İsrail basını: İran’la olası bir savaşın maliyeti yaklaşık 10 milyar doları bulabilir
İsrail basını: İran’la olası bir savaşın maliyeti yaklaşık 10 milyar doları bulabilir
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Kritik konular masaya gelecek
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Kritik konular masaya gelecek
İİT: İsrail'in Gazze'de masum sivillere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları şiddetle kınıyoruz
İİT: İsrail'in Gazze'de masum sivillere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları şiddetle kınıyoruz
Elon Musk ve Jeffrey Epstein'in yazışmaları ortaya çıktı! "25 yaş üstü kimse yok ve..."
Elon Musk ve Jeffrey Epstein'in yazışmaları ortaya çıktı! "25 yaş üstü kimse yok ve..."
Bayrak indirme provokasyonu sonrası yeni önlem! Dev Türk bayrağı göndere çekildi
Bayrak indirme provokasyonu sonrası yeni önlem! Dev Türk bayrağı göndere çekildi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 26 artarak 71 bin 795'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 26 artarak 71 bin 795'e yükseldi
İran gerginliği sürerken ABD'ye dikkat çeken ziyaret
İran gerginliği sürerken ABD'ye dikkat çeken ziyaret
AK Parti Genel Sekreteri İnan Şanlıurfa’dan sert mesajlar verdi: “Devletle kavga ederek barış kurulmaz''
AK Parti Genel Sekreteri İnan Şanlıurfa’dan sert mesajlar verdi: “Devletle kavga ederek barış kurulmaz''