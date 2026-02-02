Otel fuhuş yuvasına dönmüş! Dilvin Miray Çalkın itirafçı oldu anlattıkları mide bulandırdı

Baz kayıtları eşleşti

Ongun, Köksal ve Bağdatlı'nın İBB'deki soruşturma aşamasında daha önce de "Kızıl saçlı kadın" ve bir kadın gazetecinin mesken tuttuğu Raffles'daki dairede haftada 3 gün gizli toplantılar yaptıkları kamuoyuna yansımıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çalkın itirafçı olarak, Ongun ve ekibiyle Raffles'taki 2604 numaralı VIP dairede yaşadıklarını tek tek anlattı. Savcılık, Çalkın'ın ve ismini verdiği kişilerin söz konusu tarihlerdeki cep telefonu baz kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde baz kayıtlarının eşleştiği görüldü.