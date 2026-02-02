BIST 13.605
DOLAR 43,49
EURO 51,62
ALTIN 6.554,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yangın faciası! 2 kişi hayatını kaybetti

Yangın faciası! 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde inceleme yapıldı.

İncelemede, Hamit K, Azize K, Hüseyin K. ve Ahmet K. yerde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hamit K. ve Azize K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, Hüseyin K. ile Ahmet K. ise ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu! Hesabında tam 500 milyon dolar çıktı
Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu! Hesabında tam 500 milyon dolar çıktı
Ocak 2026’da sebze ve meyve fiyatlarında sert artış
Ocak 2026’da sebze ve meyve fiyatlarında sert artış
İran'da idam mahkumu kefaletle serbest
İran'da idam mahkumu kefaletle serbest
Yağışlar barajlara fayda etti mi? İstanbul'un barajlarında son durum
Yağışlar barajlara fayda etti mi? İstanbul'un barajlarında son durum
Epstein Türk çocuklarını mı kaçırdı! Şamil Tayyar 'çok vahim' deyip Goyim'i anlattı
Epstein Türk çocuklarını mı kaçırdı! Şamil Tayyar 'çok vahim' deyip Goyim'i anlattı
Borsada bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında fiyat limit sınırları genişletildi
Borsada bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında fiyat limit sınırları genişletildi
Gazze'de kritik gün! Refah Sınır Kapısı açıldı
Gazze'de kritik gün! Refah Sınır Kapısı açıldı
Elazığ'da 12 bin 462 konut hak sahiplerine teslim edildi
Elazığ'da 12 bin 462 konut hak sahiplerine teslim edildi
Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ayrıntıları belli oldu
Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ayrıntıları belli oldu
Motorine 2.5 lira zam geliyordu hesaplar değişti LPG'ye yarın gece zam var
Motorine 2.5 lira zam geliyordu hesaplar değişti LPG'ye yarın gece zam var
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Berat Kandili mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Berat Kandili mesajı
Epstein dosyasındaki fotoğrafları olay! "Daha fazla utanç yaratmak istemiyorum" diyerek istifa etti
Epstein dosyasındaki fotoğrafları olay! "Daha fazla utanç yaratmak istemiyorum" diyerek istifa etti