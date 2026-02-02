Ocak 2026’da sebze ve meyve fiyatlarında sert artış

Antalya Ticaret Borsası verilerine göre Ocak 2026’da domates fiyatı aylık yüzde 63,37, yıllık yüzde 85,23 arttı. Sebze fiyatları aylık yüzde 69,68 yükselirken, yıllık bazda %50 geriledi. Meyve fiyatı ise aylık yüzde 2,28, yıllık yüzde 49,72 oranında artış gösterdi.

Antalya Ticaret Borsası’nın Ocak 2026 verilerine göre yaş sebze ve meyve piyasasında hem arzda hem de fiyatlarda sert hareketler yaşandı. Aylık bazda ürün miktarında ciddi gerilemeler görülürken, fiyatlar özellikle sebze grubunda hızla yükseldi.

Borsa verilerine göre domatesin miktar endeksi Aralık 2025’e kıyasla yüzde 13,67 düşerken, fiyat endeksi yüzde 63,37 artış gösterdi. Genel sebze grubu ise daha sert bir daralma yaşadı. Ocak ayında sebze miktarı yüzde 20,19 azaldı, buna karşılık fiyatlar yüzde 69,68 yükseldi. Meyve grubunda da benzer bir eğilim gözlendi. Meyve miktarı yüzde 10,64 azalırken fiyatlar yüzde 2,28 arttı.

Yıllık karşılaştırmalarda da tablo değişmedi. Ocak 2025’e göre domates miktarında yüzde 24,05’lik bir azalma kaydedilirken fiyat endeksi yüzde 85,23 oranında arttı.

Meyve grubunda yıllık miktar düşüşü yüzde 16,06 olurken, fiyatlar yüzde 49,72 yükseldi. Sebze grubunda ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı: Miktar yüzde 15,44 azaldı ancak fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldı.