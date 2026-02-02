BIST 13.605
DOLAR 43,49
EURO 51,62
ALTIN 6.554,76
HABER /  EKONOMİ

Ocak 2026’da sebze ve meyve fiyatlarında sert artış

Ocak 2026’da sebze ve meyve fiyatlarında sert artış

Antalya Ticaret Borsası verilerine göre Ocak 2026’da domates fiyatı aylık yüzde 63,37, yıllık yüzde 85,23 arttı. Sebze fiyatları aylık yüzde 69,68 yükselirken, yıllık bazda %50 geriledi. Meyve fiyatı ise aylık yüzde 2,28, yıllık yüzde 49,72 oranında artış gösterdi.

Abone ol

Antalya Ticaret Borsası’nın Ocak 2026 verilerine göre yaş sebze ve meyve piyasasında hem arzda hem de fiyatlarda sert hareketler yaşandı. Aylık bazda ürün miktarında ciddi gerilemeler görülürken, fiyatlar özellikle sebze grubunda hızla yükseldi.

Borsa verilerine göre domatesin miktar endeksi Aralık 2025’e kıyasla yüzde 13,67 düşerken, fiyat endeksi yüzde 63,37 artış gösterdi. Genel sebze grubu ise daha sert bir daralma yaşadı. Ocak ayında sebze miktarı yüzde 20,19 azaldı, buna karşılık fiyatlar yüzde 69,68 yükseldi. Meyve grubunda da benzer bir eğilim gözlendi. Meyve miktarı yüzde 10,64 azalırken fiyatlar yüzde 2,28 arttı.

Yıllık karşılaştırmalarda da tablo değişmedi. Ocak 2025’e göre domates miktarında yüzde 24,05’lik bir azalma kaydedilirken fiyat endeksi yüzde 85,23 oranında arttı.

Meyve grubunda yıllık miktar düşüşü yüzde 16,06 olurken, fiyatlar yüzde 49,72 yükseldi. Sebze grubunda ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı: Miktar yüzde 15,44 azaldı ancak fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da idam mahkumu kefaletle serbest
İran'da idam mahkumu kefaletle serbest
Yağışlar barajlara fayda etti mi? İstanbul'un barajlarında son durum
Yağışlar barajlara fayda etti mi? İstanbul'un barajlarında son durum
Epstein Türk çocuklarını mı kaçırdı! Şamil Tayyar 'çok vahim' deyip Goyim'i anlattı
Epstein Türk çocuklarını mı kaçırdı! Şamil Tayyar 'çok vahim' deyip Goyim'i anlattı
Borsada bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında fiyat limit sınırları genişletildi
Borsada bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında fiyat limit sınırları genişletildi
Gazze'de kritik gün! Refah Sınır Kapısı açıldı
Gazze'de kritik gün! Refah Sınır Kapısı açıldı
Elazığ'da 12 bin 462 konut hak sahiplerine teslim edildi
Elazığ'da 12 bin 462 konut hak sahiplerine teslim edildi
Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ayrıntıları belli oldu
Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ayrıntıları belli oldu
Motorine 2.5 lira zam geliyordu hesaplar değişti LPG'ye yarın gece zam var
Motorine 2.5 lira zam geliyordu hesaplar değişti LPG'ye yarın gece zam var
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Berat Kandili mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Berat Kandili mesajı
Epstein dosyasındaki fotoğrafları olay! "Daha fazla utanç yaratmak istemiyorum" diyerek istifa etti
Epstein dosyasındaki fotoğrafları olay! "Daha fazla utanç yaratmak istemiyorum" diyerek istifa etti
Migros'tan dağıtım merkezi çalışanları hakkında açıklama
Migros'tan dağıtım merkezi çalışanları hakkında açıklama
ATO'dan kredi kartı düzenlemesine tepki
ATO'dan kredi kartı düzenlemesine tepki