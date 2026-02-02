Motorine 2.5 lira zam geliyordu hesaplar değişti LPG'ye yarın gece zam var

ABD'nin İran'ı hafta sonunda vurma ihtimali ile fırlayan akaryakıt fiyatları geri çekilmeye başladı. Petrolün varil satış fiyatında yeni haftada yüzde 6'lık bir düşük var. Bu düşüş sayesinde motorinin litre fiyatına beklenen 2.5 liralık kallavi zam da değişti. Çarşamba günü ya 50 kuruşluk bir zam olacak ya da hiç olmayacak. Ancak LPG (otogaz) fiyatlarına zam kesin.

ABD'nin, İran'a hafta sonu müdahale olasılığıyla birlikte hızla yükselen akaryakıt fiyatları, korkulan olmayınca yeni haftaya düşüşle girdi. Bu değişim olmasaydı Motorinin litre fiyatına çarşamba günü 2.5 liralık bir zammın yansıması bekleniyordu. Motorinin ton fiyatı 40-45 dolara kadar gerileyince zam hesabı değişti. Ekonomist İris Cibre'nin dediğine göre motorine çarşamba günü itibariyle 50 kuruş zam gelecek. Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek ise motorine zam ihtimalinin gündemden düştüğü iddiasında. Salı günü motorin fiyatlarındaki değişimin netleşmesi bekleniyor.

LPG'YE ZAM VAR

Motorin zammı şimdilik geri çekilmiş görünse de otogaz (LPG) fiyatlarına zam kesinleşti. Salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısı zam pompaya yansıyacak. Zam oranı da 74 kuruş olacak.

PETROL FİYATLARI NE KADAR?

Cuma günü 70,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,73 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya cuma günü yaptığı kapanışa göre yüzde 6 azalışla 65,53 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,42 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasında görüşmeler yapıldığına dair haberlerin ham petrol fiyatlarındaki risk primini kısmen ortadan kaldırması etkili oldu.