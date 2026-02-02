BIST 13.509
Migros'tan dağıtım merkezi çalışanları hakkında açıklama

Migros, şirket kadrosuna geçirdiği dağıtım merkezi çalışanlarına, mevcut Toplu İş Sözleşmesi (TİS) şartlarının uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, dağıtım merkezi çalışanları, Migros kadrosuna geçmeleriyle birlikte, 54 yıldır iş kolunda örgütlü ve yetkili olan Tez-Koop-İş Sendikası ile imzalanmış olan Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki haklardan ve kurumsal faydalardan yararlanabilecek.

Şirket, yürürlükteki TİS ile birlikte dağıtım merkezi çalışanlarına sağlanan imkanları şu şekilde sıraladı:

'Toplu İş Sözleşmesi ile Sağlanan Nakdi Haklar: İkramiye, yakacak yardımı, giyim yardımı, Ramazan ve Kurban Bayramı ve izin harçlığı, öğrenim gören çocuklarına tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme ve askerlik yardımları. Servis hizmetine ek olarak, ilgili belediyeler tarafından belirlenen abonman tutarına göre yol parası desteği. İş Kanunu'ndan gelen izin haklarının yanı sıra ek 2 gün yıllık izin hakkı ve evlilik, taşınma, doğum, ölüm, sünnet ve süt izinleri. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) programına katılan ve maaşının yüzde 4'ü kadar prim ödeyen çalışanlara bir o kadar da Migros katkısı, özel sağlık sigortasında yüzde 50 Migros desteği, Migros alışverişlerinde yüzde 5 indirim, çalışan ve ailesinden toplam 5 kişinin faydalanabildiği özel mobil hat indirimi.'

