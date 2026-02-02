ATO'dan kredi kartı düzenlemesine tepki

ATO Başkanı Gürsel Baran, BDDK'nın kredi kartı limitlerine yönelik kısıtlayıcı kararlarının, reel sektör ve vatandaşların ödeme dengesi üzerinde yaratacağı olumsuz etkilere dikkat çekerek, bu durumun ticari hayatı sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.

Abone ol

Ankara Ticaret Odası (ATO)Başkanı Gürsel Baran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele adımlarını desteklediklerini ancak kredi kartı limitlerine getirilen sınırlamaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirtti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartları ile ilgili düzenlemesine tepki gösteren Baran, mevcut ekonomik konjonktürde kredi kartının sadece bir tüketim aracı olmadığını, ticaretin ve hizmet sektörünün sürdürülebilirliği için zorunlu bir ödeme yöntemi haline geldiğini vurguladı.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARINDA ÖDEME GÜÇLÜĞÜ RİSKİ

Gürsel Baran, kredi kartlarının eğitim, sağlık, sigorta ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında kritik bir rol oynadığını ifade etti. Bankaların kişilerin ödeme gücüne göre belirlediği limitlerin daraltılmasının, vatandaşları ve işletmeleri zor durumda bırakacağına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Bugünün ortamında kredi kartları sadece tüketim aracı değil, ticaretin, hizmet sektörünün ve hane halkı ödemelerinin önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Eğitim ücretleri, özel okul ve üniversite ödemeleri, hastane harcamaları gibi pek çok gider kredi kartları aracılığıyla ödeniyor. Limitlerin daraltılması, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bırakacaktır."

'NAKİT TAŞIMA İMKANI FİİLEN SINIRLANDI'

Enflasyonist ortamın nakit kullanımını zorlaştırdığına dikkat çeken ATO Başkanı, artan fiyatlar karşısında yüksek meblağlı ödemelerin nakit olarak yapılmasının hem güvenlik hem de pratiklik açısından mümkün olmadığını belirtti. Baran, nakit kullanımının azaldığı küresel ve yerel eğilimler göz önüne alındığında, kart limitlerinin kısıtlanmasının "ekonomik hayatın işleyişini zorlaştıracağını" savundu.

KOBİ'LER VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ BASKI

Açıklamasında reel sektörün endişelerini dile getiren Baran, kredi kartı hacmindeki daralmanın iç talebi baskılayacağını, bunun da özellikle perakende sektörü ve KOBİ'lerin nakit akışını bozacağını vurguladı.

Finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde nakit döngüsünün yavaşlamasının risklerine değinen Baran, "Bu durum, zincirleme bir reaksiyonla üretimden istihdama kadar pek çok alanı etkileme potansiyeline sahiptir" değerlendirmesinde bulundu. Baran, açıklamasını ekonomi yönetimine istişare çağrısında bulunarak tamamladı.