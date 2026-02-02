BIST 13.469
DOLAR 43,50
EURO 51,62
ALTIN 6.346,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

İzmir'de kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Alsancak Semti'nde bazı iş yerlerini su bastı.

Abone ol

Kentte başlayan kuvvetli sağanak sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur özellikle Konak, Gaziemir, Bornova ve Buca ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi, bazı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Yağış, Alsancak'taki bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Caddede biriken sular nedeniyle araçlar zorlukla ilerlerken, iş yerlerini su basan esnaf, temizlik çalışmaları yaptı. Birçok esnaf dükkanlarında biriken suyu dalgıç pompalarla boşaltmaya çalıştı.

Bölgeye sevk edilen İZSU ekipleri de su tahliyesinde esnafa yardımcı oldu.

Esnaf Evren Yurtoda, bulundukları sokağın her yıl kazılıp yapıldığını, yaşadıkları karşısında söyleyecek bir şey bulamadığını ifade etti.

Bölgedeki iş yerlerini suyun bastığını anlatan Yurtoda, "5 yıldır aynı; sonuç ve manzara hiç değişmiyor. Esnaf kan ağlıyor. Her sene bu manzarayı yaşıyoruz. Bu duruma hiç şaşırmıyoruz." dedi.

Berker Yalım da her yağmurdan sonra sokakta aynı manzaranın yaşandığını kaydetti.

Mahalle sakinleri ve esnafın zor durumda olduğunu anlatan Yalım, "Yapılsa da yapılmasa da aynı şey. Düzgün yaptıkları yok zaten. Eğim bu tarafa diyorlar, o tarafa kazı yapıyorlar. Her şeyi farklı farklı yapıyorlar. Suyun birinci katlara çıkmadığına şaşırıyorum. Lağımdan da zeminden de su geliyor. Bayağı dolu, etrafı görüyorsunuz." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Trump, kendi adını verdiği Kennedy Center'ın tadilat nedeniyle 2 yıl süreyle kapatılacağını açıkladı
Trump, kendi adını verdiği Kennedy Center'ın tadilat nedeniyle 2 yıl süreyle kapatılacağını açıkladı
"ABD- İran müzakeresi bu hafta Ankara'da olabilir"
"ABD- İran müzakeresi bu hafta Ankara'da olabilir"
Yüksekova'da otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Yüksekova'da otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Açıklama geldi! Okullar bugün tatil edildi
Açıklama geldi! Okullar bugün tatil edildi
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
AK Partili Yazıcı'dan CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Belediyeleri söğüşlediler
AK Partili Yazıcı'dan CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Belediyeleri söğüşlediler
AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu defa asla engelleyemeyecekler
AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu defa asla engelleyemeyecekler
Ünlü ismin yolladığı iğrenç mesaj ifşa oldu! Sana bebek getirebilirim...
Ünlü ismin yolladığı iğrenç mesaj ifşa oldu! Sana bebek getirebilirim...
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandı, el konulanlar şaşırttı
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandı, el konulanlar şaşırttı