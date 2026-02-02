"ABD- İran müzakeresi bu hafta Ankara'da olabilir"

Türkiye, Mısır ve Katar, İran ile ABD arasında yaşanan gerilimi sonlandırmak için üst düzeyde diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

ABD merkezli AXIOS'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililerin bu hafta Ankara'da bir araya gelmesi için çalışmalar yapılıyor. Haberde, sürece yakın bir yetkilinin "İşlem ilerliyor, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırı konusunda henüz nihai karar vermediği ve diplomatik çözüme açık olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Trump, İran ile temas halinde olduklarını belirterek, "Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi halde neler olacağını göreceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi nükleer silaha karşı olduklarını vurgulayarak, bu konuda başkan Trump ile aynı fikirde olduklarını ve yalnızca nükleer alanda bir anlaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Öte yandan Wall Street Journal, ABD yönetiminin İran'ın olası misillemelerine karşı bölgede hava savunma sistemlerini güçlendirdiğini ve yakın zamanda bir saldırı beklenmediğini yazdı.