BIST 13.469
DOLAR 43,50
EURO 51,62
ALTIN 6.346,29
HABER /  DÜNYA

"ABD- İran müzakeresi bu hafta Ankara'da olabilir"

"ABD- İran müzakeresi bu hafta Ankara'da olabilir"

Türkiye, Mısır ve Katar, İran ile ABD arasında yaşanan gerilimi sonlandırmak için üst düzeyde diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Abone ol

ABD merkezli AXIOS'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililerin bu hafta Ankara'da bir araya gelmesi için çalışmalar yapılıyor. Haberde, sürece yakın bir yetkilinin "İşlem ilerliyor, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırı konusunda henüz nihai karar vermediği ve diplomatik çözüme açık olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Trump, İran ile temas halinde olduklarını belirterek, "Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi halde neler olacağını göreceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi nükleer silaha karşı olduklarını vurgulayarak, bu konuda başkan Trump ile aynı fikirde olduklarını ve yalnızca nükleer alanda bir anlaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Öte yandan Wall Street Journal, ABD yönetiminin İran'ın olası misillemelerine karşı bölgede hava savunma sistemlerini güçlendirdiğini ve yakın zamanda bir saldırı beklenmediğini yazdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yüksekova'da otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Yüksekova'da otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Açıklama geldi! Okullar bugün tatil edildi
Açıklama geldi! Okullar bugün tatil edildi
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
AK Partili Yazıcı'dan CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Belediyeleri söğüşlediler
AK Partili Yazıcı'dan CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Belediyeleri söğüşlediler
AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu defa asla engelleyemeyecekler
AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu defa asla engelleyemeyecekler
Ünlü ismin yolladığı iğrenç mesaj ifşa oldu! Sana bebek getirebilirim...
Ünlü ismin yolladığı iğrenç mesaj ifşa oldu! Sana bebek getirebilirim...
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandı, el konulanlar şaşırttı
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandı, el konulanlar şaşırttı
YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti! Anlaşma yarın başlıyordu ama...
YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti! Anlaşma yarın başlıyordu ama...
Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı...
Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı...
Kanser tanısında yeni yöntem! Likit biyopsi ile kanserin parmak izi alınıyor
Kanser tanısında yeni yöntem! Likit biyopsi ile kanserin parmak izi alınıyor