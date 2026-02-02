Tat Gıda hazır yemek kategorisinde çeşitliliğini artırdı

Tat Gıda, hazır yemek kategorisindeki ürün çeşitliliğine 'Tat Zeytinyağlı Yaprak Sarma' ve 'Tat Zeytinyağlı Vişneli Yaprak Sarma'yı ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin köklü gıda markalarından Tat Gıda, geleneksel lezzetleri modern üretim anlayışıyla buluşturarak hazır yemek kategorisindeki portföyünü güçlendiriyor.

Salçadan soslara, pratik hazır yemeklerden turşulara uzanan ürün gamıyla faaliyet gösteren şirket, hazır yemek portföyünü yaprak sarma ve vişneli yaprak sarmayla çeşitlendirdi.

Hazır yemek kategorisinde barbunya ve fasulye pilaki gibi klasik ürünlere sahip şirket, tüketici geri bildirimleri doğrultusunda portföyünü genişletiyor.

Haşlanmışlardan konservelere, salatalardan zeytinyağlılara oluşan geniş ürün gamıyla alternatifler sunan Tat Gıda, paketleme yatırımlarıyla kutu, tabak ve 'doypack' ambalajları portföye eklerken, AR-GE çalışmalarıyla da 'Aç & Ye' ve 'Isıt & Ye' konseptli ürünler geliştiriyor.

'Dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, dünya genelinde 5 kıtada 50 ülkeye ihracat yaptıklarını ve sağlıklı beslenme trendlerine yön verdiklerini belirtti.

Geleneksel konserve markası imajını modern ve inovatif ürünlerle komple bir gıda markasına dönüştürme vizyonuyla ilerlediklerini aktaran Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bugün hazır gıda kategorisinde rekabet, içerik kalitesi, üretim anlayışı ve markanın temsil ettiği değerler üzerinden şekilleniyor. Tat Gıda olarak bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla ürün portföyümüze eklediğimiz Tat Zeytinyağlı Yaprak Sarma ve Vişneli Yaprak Sarma yalnızca yeni bir ürün değil, aynı zamanda kategoride kavramsal bir netlik iddiası taşıyor. Gerçek zeytinyağı, özenle seçilmiş yapraklar ve dengeli iç harçla, geleneksel usullere sadık kalarak tüketicilerimize ev yapımı yaprak sarma lezzetini sunuyoruz.'

Klasik çeşidin yanı sıra vişneli yaprak sarma ile de tüketicilere gurme bir lezzet sunarak ürün çeşitliliğini rafta genişlettiklerini kaydeden Memiş, bu ürünlerin yemeğe hazır ambalaj formatıyla zaman ve kullanım kolaylığı sağladığını vurguladı.

Üretim sürecinde el emeğinin ön plana çıkarıldığını, ürünlerin kadın çalışanlar tarafından tek tek elle sarıldığını, bu modelle kadın istihdamının desteklendiğini ve kadın emeğine verilen değerin somut biçimde hayata geçirildiğini ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

'Tat Zeytinyağlı Yaprak Sarma ile hem geleneksel lezzetleri koruduk hem de hazır yemek kategorisinde kalite, şeffaflık ve sosyal sorumluluk ekseninde yeni bir referans noktası oluşturduk.'