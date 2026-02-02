BIST 13.469
Uyuşturucudan gözaltına alınan Hasan Can Kaya test sonucu için dedi ki...

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Hasan Can Kaya için yurt dışı yasağı ve adli kontrol getirildi. Hasan Can Kaya ile birlikte 11 isim gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin tamamı test verdikten sonra serbest bırakıldı.

İSTANBUL'da ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasının son dalgasında 31 Ocak sabahı Hasan Can Kaya dahil 11 isim gözaltına alındı. Soruşturmaları tamamlanan Hasan Can Kaya, Reymen mahlaslı Yusuf Aktaş, Çakal mahlaslı Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

YURT DIŞI YASAĞI VAR

Yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanan Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 

"SİGARA BİLE KULLANMADIM"

Adli tıp testinin negatif olacağından emin olduğunu belirten Kaya "Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım" dedi.

"TESTİMİN NEGATİF OLACAĞINA EMİNİM"

Hasan Can Kaya, şu ifadeleri kullandı:
Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim.

-Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım.
-Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim.

EVİMDE BİR ŞEY BULUNMADI
-Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor.

-Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum

