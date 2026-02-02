BIST 13.838
DOLAR 43,51
EURO 51,58
ALTIN 6.358,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yüksekova'da otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı

Yüksekova'da otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde halk otobüsü ile toplu taşıma yapan minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Abone ol

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 30 YE 824 plakalı halk otobüsü ile 30 M 1016 plakalı toplu taşıma minibüsü, Dağlıca yolu Selahaddin Eyyubi Havalimanı yakınında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin önlem aldığı yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Yüksekova'da otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı - Resim: 0

Yüksekova'da otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Açıklama geldi! Okullar bugün tatil edildi
Açıklama geldi! Okullar bugün tatil edildi
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
AK Partili Yazıcı'dan CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Belediyeleri söğüşlediler
AK Partili Yazıcı'dan CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Belediyeleri söğüşlediler
AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu defa asla engelleyemeyecekler
AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu defa asla engelleyemeyecekler
Ünlü isme yollanan iğrenç mesaj ifşa oldu! Sana bebek getirebilirim...
Ünlü isme yollanan iğrenç mesaj ifşa oldu! Sana bebek getirebilirim...
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandı, el konulanlar şaşırttı
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandı, el konulanlar şaşırttı
YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti! Anlaşma yarın başlıyordu ama...
YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti! Anlaşma yarın başlıyordu ama...
Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı...
Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı...
Kanser tanısında yeni yöntem! Likit biyopsi ile kanserin parmak izi alınıyor
Kanser tanısında yeni yöntem! Likit biyopsi ile kanserin parmak izi alınıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kötü günler geride kaldı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kötü günler geride kaldı