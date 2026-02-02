BIST 13.469
DOLAR 43,50
EURO 51,62
ALTIN 6.346,29
HABER /  SPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçları yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçları yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları yarın başlayacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor (Iğdır Şehir)

15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor (Papara Park)

4 Şubat Çarşamba:

13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor (Bolu Atatürk)

15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

5 Şubat Perşembe:

13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK (Aktepe)

15.30 Tümosan Konyaspor-Aliağa Futbol (Medaş Konya Büyükşehir)

18.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)

ÖNCEKİ HABERLER
Mücahit Ören'den Epstein belgeleri açıklaması: O maili İngilizce bilen herkes anlar
Mücahit Ören'den Epstein belgeleri açıklaması: O maili İngilizce bilen herkes anlar
İzmir'de kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Trump, kendi adını verdiği Kennedy Center'ın tadilat nedeniyle 2 yıl süreyle kapatılacağını açıkladı
Trump, kendi adını verdiği Kennedy Center'ın tadilat nedeniyle 2 yıl süreyle kapatılacağını açıkladı
"ABD- İran müzakeresi bu hafta Ankara'da olabilir"
"ABD- İran müzakeresi bu hafta Ankara'da olabilir"
Yüksekova'da otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Yüksekova'da otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Açıklama geldi! Okullar bugün tatil edildi
Açıklama geldi! Okullar bugün tatil edildi
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
AK Partili Yazıcı'dan CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Belediyeleri söğüşlediler
AK Partili Yazıcı'dan CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Belediyeleri söğüşlediler
AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu defa asla engelleyemeyecekler
AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu defa asla engelleyemeyecekler
Ünlü ismin yolladığı iğrenç mesaj ifşa oldu! Sana bebek getirebilirim...
Ünlü ismin yolladığı iğrenç mesaj ifşa oldu! Sana bebek getirebilirim...