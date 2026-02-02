Gümüşte tarihi zirve sonrası tarihi çöküş! Böylesi ilk kez oluyor
Gümüş geçtiğimiz hafta başında 120 doları aşarak yatırımcısını sevindirdi. Altından sonra gümüş de bir kaç gün içinde inanılmaz bir düşüş kaydetti. Milyonlarca kişi, yaşanan büyük kayıpla sarsıldı.
Gümüş piyasasında kayıplar derinleşti. Cuma günü yüzde 26 ile tarihinin en sert günlük düşüşlerinden birini kaydeden gümüş, bugün yüzde 14 daha değer kaybederek 75 doların altına indi.
Analistler, bu sert düşüşün ana nedenleri arasında vadeli işlem piyasalarındaki teminat tamamlama (margin call) zorunluluklarını ve yatırımcıların diğer varlıklardaki kayıplarını karşılamak için nakde yönelmesini gösteriyor.
1 Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 114,90 TL'ye karşılık geliyor. Gün içinde fiyatlar dip seviyeyi gördü ve 72,43 dolar seviyesini test etti.