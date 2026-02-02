Lezita "Gulfood 2026"da ürünlerini tanıttı

Lezita, Dubai'de düzenlenen Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı 2026'da müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği ürünlerini sergiledi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dubai Dünya Ticaret Merkezi ve Expo City Dubai'deki Dubai Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen, 195 ülkeden 8 bin 500'ün üzerinde firmanın yer aldığı fuarda, 12 farklı sektörden 1,5 milyonu aşkın ürün sergilendi.

Geniş ürün portföyünün tanıtıldığı ve tadım etkinliklerinin yapıldığı Lezita standı, sektör profesyonellerinin uğrak noktaları arasında yer aldı.

Şirket, fuar süresince yeni müşteri temaslarının yanı sıra mevcut iş ortaklarıyla görüşerek ihracat ve işbirliği hacmini büyütmeye yönelik adımlar da attı.

- 'Dünyada da öne çıkan bir markayız'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, geçen yılı güçlü operasyonel ve mali performansla geride bıraktıklarını belirtti.

Lezita'nın üretim gücünün yanı sıra ihracatta fark yaratan uygulamaları, yüksek kalite standartları ve uluslararası pazarlara uyum yeteneğiyle dünyada da öne çıkan bir marka olduğunu vurgulayan Abalıoğlu, 'Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değerli ürünler, güçlü marka yatırımları ve yurt dışı pazarlara odaklanan büyüme yaklaşımımızla Lezita'yı küresel ölçekte daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül de 2025'i güçlü bir büyüme ve ihracat performansıyla tamamlarken, bu başarıyı uluslararası pazarlarda daha da ileri taşımaya odaklandıklarını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) regülasyonlarına uyumlu üretim altyapıları ve genişleyen ürün portföyleri sayesinde yeni pazarlarda daha güçlü bir şekilde konumlandıklarını aktaran Ergül, şu değerlendirmelerde bulundu:

'AB'ye ihracat izni almamız ve Turquality'e kabul edilmemiz, global ölçekte rekabet edebilirliğimizin önemli bir göstergesi. Gulfood süresince hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirdik hem de yeni işbirlikleri yolunda adımlar attık. Fuarda aldığımız geri dönüşler, uluslararası gıda markası olma yolunda ne kadar doğru adımlar attığımızın kanıtı niteliğinde. Global gıda markası olma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı ve uluslararası fuar katılımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.'