BIST 13.469
DOLAR 43,50
EURO 51,62
ALTIN 6.346,29
HABER /  EKONOMİ

Mücahit Ören'den Epstein belgeleri açıklaması: O maili İngilizce bilen herkes anlar

Mücahit Ören'den Epstein belgeleri açıklaması: O maili İngilizce bilen herkes anlar

İhlas Holding’in CEO’su Ahmet Mücahit Ören, Jeffrey Epstein belgelerinde isminin geçmesine ilişkin olarak, "O maili, ingilizce bilen her kişi ne amaçla yazıldığını anlar. Davos toplantılarından tanıdığım kişiden, Virgin firmasının sahibi Richard Branson ile bir iş konusunda tanıştırması için yardımını istiyorum. Diğer sizin bahsettiğiniz o iğrenç adamla hiç bir alakası olmadığı açıkça ortadadır. Bu iftiralarınız da boşa çıktı" dedi.

Abone ol

ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein belgeleri veritabanında yer alan belgelerde, İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören’in Epstein’in 20 yıl hapis cezası alan hükümlü suç ortağı Ghislaine Maxwell ile yazışmaları bulunuyor. Mücahit Ören söz konusu yazışmalar için şu açıklamayı yaptı:

-"Sabahtan beri yazılanları, yorumları gülerek ve hayretle okudum. O maili, İngilizce bilen her kişi ne amaçla yazıldığını anlar.

-Davos toplantılarından tanıdığım kişiden, Virgin firmasının sahibi Richard Branson ile bir iş konusunda tanıştırması için yardımını istiyorum. -Diğer sizin bahsettiğiniz o iğrenç adamla hiç bir alakası olmadığı açıkça ortadadır.
-Bu iftiralarınız da boşa çıktı. Konu bundan ibarettir."

YAZIŞMALARDA NELER VARDI?
2004 tarihli konuşmanın çıktılarına göre ilk olarak Epstein’in 20 yıl hapis cezası alan hükümlü suç ortağı Ghislaine Maxwell’in Mücahit Ören’e “Bunu almayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca bana kim olduğundan bahseden bir biyografini gönderebilirsen, bunu söylemekten nefret ediyorum ancak Richard (Branson) bir züppe ve sosyal statü avcısıdır.” ifadeleri yer alan bir mail gönderiyor.

Ören, Maxwell’e gönderdiği yanıtta şu ifadeleri kullanıyor:
“Hanımefendi,
işte Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden Bay Branson’a yazılan mektup. Özgeçmişimi de ekledim. Yardımınız için minnettar kalacağım; onunla konuştuğunuzda veya herhangi bir tepki aldığınızda lütfen bana haber verin. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bildirin. Çok sevgiler ve saygılar. A”

Maxwell, birkaç gün sonra Ören’e yanıtında şunu söylüyor: “Bunu Pazartesi günü halledeceğim ve seni haberdar edeceğim." Ören’in Maxwell’e teşekkür ettiği cevabında ise “Çok teşekkür ederim. Ayrıca daha 'yaramaz' olmak için sizden daha çok şey öğrenmeliyim" dediği görülüyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Trump, kendi adını verdiği Kennedy Center'ın tadilat nedeniyle 2 yıl süreyle kapatılacağını açıkladı
Trump, kendi adını verdiği Kennedy Center'ın tadilat nedeniyle 2 yıl süreyle kapatılacağını açıkladı
"ABD- İran müzakeresi bu hafta Ankara'da olabilir"
"ABD- İran müzakeresi bu hafta Ankara'da olabilir"
Yüksekova'da otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Yüksekova'da otobüs ile minibüs çarpıştı! 18 yaralı
Açıklama geldi! Okullar bugün tatil edildi
Açıklama geldi! Okullar bugün tatil edildi
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
AK Partili Yazıcı'dan CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Belediyeleri söğüşlediler
AK Partili Yazıcı'dan CHP'ye yolsuzluk tepkisi: Belediyeleri söğüşlediler
AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu defa asla engelleyemeyecekler
AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu defa asla engelleyemeyecekler
Ünlü ismin yolladığı iğrenç mesaj ifşa oldu! Sana bebek getirebilirim...
Ünlü ismin yolladığı iğrenç mesaj ifşa oldu! Sana bebek getirebilirim...
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum