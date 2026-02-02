Mide bulandıran Epstein dosyası kraliyet ailelerini sarsıyor! O Prenses de dosyadan çıktı

İSVEÇ KRALİYET SARAYI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların yayılması üzerine İsveç Kraliyet Sarayı, konuya ilişkin bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Saray yetkilileri, Sofia'nın Epstein ile temaslarının tamamen sosyal çerçevede ve prenseslik öncesi döneme ait olduğunu vurguladı.