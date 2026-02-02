Mide bulandıran Epstein dosyası kraliyet ailelerini sarsıyor! O Prenses de dosyadan çıktı
Eptein dosyaları ve ortaya çıkan ifşalar gündemi sarsmaya devam ediyor. Siyasi isimlerden sonra dosyadan Türk isimlerinde olduğu ortaya çıktı. Dış basına yansıyan haberlere göre o prensesin de Epstein dosyasında adı geçiyor.
Dış basına sızan kayıtlara göre, Prenses Sofia'nın kraliyet ailesine katılmadan önceki dönemde Epstein ile birden fazla kez bir araya geldiği ileri sürüldü. Belgeler, skandalın Avrupa monarşileri üzerindeki etkisini derinleştirdi.
PRENSES SOFIA VE EPSTEIN ARASINDAKİ YAZIŞMALAR SIZDI
İsveç basınında yer alan haberlere göre, Prenses Sofia'nın 2005 yılı civarında New York'taki sosyal ortamlarda Epstein ile tanıştığı iddia ediliyor. Tanışıklığın, finansçı Barbro Ehnbom aracılığıyla sağlandığı ve ikili arasında e-posta trafiği yaşandığı öne sürüldü.
Söz konusu belgelerde, Epstein'ın Sofia'yı Karayipler’deki özel adasına davet etmek istediğine dair içeriklerin yer aldığı belirtiliyor. Bu iddialar, Prenses’in geçmişine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.
İSVEÇ KRALİYET SARAYI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
İddiaların yayılması üzerine İsveç Kraliyet Sarayı, konuya ilişkin bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Saray yetkilileri, Sofia'nın Epstein ile temaslarının tamamen sosyal çerçevede ve prenseslik öncesi döneme ait olduğunu vurguladı.