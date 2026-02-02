BIST 13.605
Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu! Hesabında tam 500 milyon dolar çıktı

Yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Veysel Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu. Kripto hesabındaki 500 milyon dolara da el konularak iade işlemi başlatıldı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, aynı soruşturma kapsamında şüpheli Veysel Şahinle irtibatlı olduğu tespit edilen, şüpheli Şeref Yazıcı‘nın yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak haklarında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında;

MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız’ın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı verilmiştir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde şüpheli Şeref Yazıcı’ya ait global şirketlerde bulunan 500 Milyon Dolar değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir.

Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlilik ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

