İran'da idam mahkumu kefaletle serbest

İran protestoları sırasında idama mahkum olduğu öne sürülen protestocu Erfan Soltani kefaletle serbest bırakıldı.

İran'daki rejim karşıtı protestolarda güvenlik güçlerince alıkonulan ve idama mahkum edildiği haberiyle dünya gündemine oturan protestocu Erfan Soltani serbest bırakıldı.

Kefaletle serbest bırakıldığı belirtilen Soltani, 8 Ocak'ta tutuklanmıştı. Rejim karşıtı gösteriler sırasında protestocuların idamla yargılanabileceği açıklandıktan sonra tutuklanan Soltani uluslararası destek görmüş ancak idam edilip edilmediği anlaşılamamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "idamlar gerçekleşirse müdahale ederiz" tehditleri ve ardından gelen ABD-İran diyaloglarıyla idamların gerçekleşmediği belirtilmişti. Trump da idamları önlediğini öne sürmüştü.

Kefaletle serbest bırakılan Soltani için İran yargısı idam cezası verildiğini reddederek, sadece hapis cezası gerektiren güvenlik ile ilgili suçlamalarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Soltani'nin avukatı Amir Mousahhani, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Soltani'nin kefaletle serbest bırakıldığını ve "cep telefonu da dahil olmak üzere tüm eşyalarını geri aldığını" söyledi. Kefalet bedelinin yaklaşık yaklaşık 12.600 dolar (yaklaşık 548 bin lira) olduğu belirtildi.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump idamların gerçekleştirilmesi halinde "çok sert önlemler" alacağı tehdidinde bulunmuştu. İran'ın dini lideri Ali Hameney, herhangi bir saldırının bölgesel bir çatışmaya yol açacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ocak ayında İran hükümeti, yabancı medya kuruluşlarının Soltani'nin idamla karşı karşıya olduğu yönündeki haberlerini "açık bir haber uydurma eylemi" olarak nitelendirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçide ABD televizyonuna verdiği bir röportajda, insanların asılması gibi bir "planın" olmadığını söyledi.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, 28 Aralık 2025'te başlayan olaylardan bu yana 6 bin 300'den fazla kişinin öldürüldüğünü savunuyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) adlı başka bir grup ise nihai sayının 25 bini aşabileceği konusunda uyardı.

İRAN'DA SON DURUM

Protestolar güvenlik güçlerinin müdahaleleriyle bastırılırken İran ve ABD arasındaki gerilim devam ediyor.

Basra Körfezi'ne uçak gemisi göndererek askeri müdahale ihtimalini sıcak tutan ABD'ye İran'dan cevap gelmişti.

İran dini lideri Hamaney, “Eğer Amerikalılar bu sefer bir savaş başlatırsa, bu bölgesel bir çatışma olur" diye konuştu.

İki ülke arasında diplomatik kanalların hala açık olduğu belirtilirken Türkiye Mısır ve Katar'ın arabuluculuk temasları sürüyor.

Amerikan Axios haber sitesinde yer alan haberde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği iddia edildi.

Bu iddia daha sonra, Axios'a göre, Beyaz Saray tarafından doğrulandı.