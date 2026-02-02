BIST 13.605
HABER /  GÜNCEL

Bebek döven cani hemşireden bir skandal daha! Yeni darp görüntüleri çıktı

Bebek döven cani hemşireden bir skandal daha! Yeni darp görüntüleri çıktı

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan hemşire H.D.B.'nin skandalları bitmiyor. Tutuklu bulunan hemşirenin yeni bir şiddet görüntüsü daha ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen 5 günlük bebek Deniz Esin'e hemşire H.D.B.'nin şiddet uyguladığı görüntüler infiale neden olmuştu. 2021 yılında şiddet uygulayarak bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen hemşire hakkında tutuklama kararı çıkarken, bilirkişi tarafından da detaylı incelemeler yapılmaya başlandı.

BAŞKA BİR BEBEĞE DE TOKAT ATMIŞ

Öte yandan devam eden yargılama süreci çerçevesinde bilirkişi tarafından güvenlik kamerası kayıtları da tek tek izlemeye alındı. Yapılan incelemelerde hemşire ile ilgili yeni bir şiddet görüntüsü daha ortaya çıktı. Görüntülerde hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe tokat attığı yer aldı. Tokat atılan bebekle ilgili de savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bebek döven cani hemşireden bir skandal daha! Yeni darp görüntüleri çıktı - Resim: 0

HABERLERİ DE MEDYADAN KALDIRTMAK İSTEMİŞTİ

Ayrıca geçtiğimiz günlerde hemşire daha önce de avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, olay anlarına ait görüntülerle yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesini talep etmiş. Mahkeme ise haber içerikleri ve olay anlarına ait görüntüler için yapılan erişim engeli talebini reddetmişti.

Bebek döven cani hemşireden bir skandal daha! Yeni darp görüntüleri çıktı - Resim: 1

