Motokuryeler için yeni düzenleme! Otomatik kesilecek

100 binden fazla esnaf kuryelerin BAĞ-KUR primleri kaynaktan kesilme yöntemiyle tahsil edilmesi gündeme geldi. Her geçen gün sayıları hızla artan motokuryeler arasında yer alan esnaf kuryelere ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak.

Motokurye olarak çalışmak isteyen herkesin SRC belgesi alması zorunlu hale geldikten sonra bu sefer de sosyal güvenlik primlerinin kaynaktan kesilmesi gündeme geldi.

100 bin civarında motokuryenin prim ödemelerinin kaynaktan kesilmesi için yeni bir düzenleme hazırlığı var. Yani yerli ve uluslararası platformlara hizmet veren motokuryelerin prim tutarları, çalışana ücreti ödenmeden önce kesilecek.

Yemek ve kargo dağıtımı, ulaşım, temizlik, bakım ve çevrim içi serbest işlerde çalışan ve algoritma aracılığıyla iş dağıtan firmalara düzenleme geliyor. Çalışanların sigorta durumu, iş güvenliği ve hukuki statüsü tanımlanacak. Böylece dijital platformlar aracılığıyla çalışanların hakları korunacak.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ DA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu alandaki düzenleme ihtiyacına Çalışma Meclisi toplantısında değinmişti. Yılmaz, yeni bir istihdam modeli olarak ortaya çıkan dijital platformların, mevcut iş hukuku normlarının yeniden değerlendirilmesini gerekli kıldığını söylemişti.

 ADIM ATILIYOR

 Çalışmayla ücretlendirme, ödeme esasları, çalışma ve dinlenme süreleri standart hale getirilecek. Sosyal güvenlik ve sigorta yükümlülükleri, iş sağlığı ve güvenliği hükümleri, mesleki yeterlilik ve belgelendirme, algoritmik yönetim ve karar süreçlerinin de yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Böylece platform ekonomisinin kayıt altına alınması hedefleniyor. Esnekliği tamamen ortadan kaldırmadan, çalışanlar için asgari bir güvence zemini oluşturmak da hedefler arasında.

BİRÇOK ESNAF KURYE BAĞ-KUR PRİMİNİ ÖDEMİYOR

 Esnaf kuryeler BAĞ-KUR primlerini ödemeyip sildirme yöntemini tercih ediyorlar. Emekliliklerini ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı küçük primler nedeniyle terk eden esnaf kuryeler yeni düzenlemeyle primleri otomatik olarak ödenecek.

