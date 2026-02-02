EKPSS sonuç sorgulama ekranı sorgulanıyor. Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçları ÖSYM takviminde yerini aldı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce engelli adayın merakla beklediği EKPSS tercih sonuçları açıklandı.

EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA: ÖSYM EKPSS Sonuçları Açıklandı Mı? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Sonuçları Nereden Öğrenilir? ÖSYM Açıkladı!

02.02.2026 - 11:59Güncellenme Tarihi02.02.2026 - 11:59

ÖSYM’nin duyurusunda, 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Kılavuzu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolarına yapılan yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Adayların yerleştirme sonuçlarına nereden ulaşabileceği ise en çok araştırılan konular arasında yer alırken, EKPSS kura ve tercih sonuçlarını sorgulamak isteyenler ilgili sonuç ekranı üzerinden bilgilerine ulaşabiliyor. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Engelli kamu personeli alımı için yapılan EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarına 2 Şubat 2026 saat 11.26’dan itibaren ÖSYM’nin sonuç ekranı olan üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak erişebilecek. EKPSS tercih sonuçlarını görüntülemek isteyenler, ÖSYM’nin resmi sayfasına giriş yaparak yerleştirme bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.

EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklama şöyle;

"DUYURU

(2 Şubat 2026)

2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"