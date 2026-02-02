BIST 13.816
DOLAR 43,49
EURO 51,56
ALTIN 6.682,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çorum'u sarsan vahşet! 6 gündür kayıptı, Ali Osman Kaya'nın cesedi parçalanmış halde bulundu

Çorum'u sarsan vahşet! 6 gündür kayıptı, Ali Osman Kaya'nın cesedi parçalanmış halde bulundu

Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan Ali Osman Kaya'nın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Kaya'nın cesedi dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulundu. Cesedin kafa kısmı hala bulunamazken katil zanlısı komşu gözaltına alındı.

Abone ol

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede Kaya'nın en son Çatak bölgesine giden, komşusu A.F.K'ye (43) ait araçta görüldüğü belirlendi.

Çorum'u sarsan vahşet! 6 gündür kayıptı, Ali Osman Kaya'nın cesedi parçalanmış halde bulundu - Resim: 0

Arama çalışmaları Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Aramaların 6'ncı gününde, AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan 12 araç ve 45 personelin dron ve iz takip köpekleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Kaya'nın parçalanmış cesedi, Çatak Tabiat Parkı mevkisindeki dere yatağında çöp poşetleri içinde bulundu.

Çorum'u sarsan vahşet! 6 gündür kayıptı, Ali Osman Kaya'nın cesedi parçalanmış halde bulundu - Resim: 1

Cesedin kafa kısmı bulunamadı, katil zanlısı komşu gözaltına alındı

Cesedin kafa kısmı aramalara rağmen bulunamadı. Kaya'yı öldürüp cesedini dere yatağına bıraktığı iddia edilen A.F.K, gözaltına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Beşiktaş 3. transferini yapıyor! Sergen Yalçın'ın çok istediği isim geliyor
Foto Galeri Beşiktaş 3. transferini yapıyor! Sergen Yalçın'ın çok istediği isim geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yeşilçam'ın usta ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Motokuryeler için yeni düzenleme! Otomatik kesilecek
Motokuryeler için yeni düzenleme! Otomatik kesilecek
Hatay'dan acı haber! Baba ile kızı hayatını kaybetti
Hatay'dan acı haber! Baba ile kızı hayatını kaybetti
Tokat'ta kaza! 2 araç çarpıştı: 7 yaralı
Tokat'ta kaza! 2 araç çarpıştı: 7 yaralı
Gürsel Tekin'den iş insanının '70 daireyi delegelere verdik' ifadesine isyan
Gürsel Tekin'den iş insanının '70 daireyi delegelere verdik' ifadesine isyan
İran'dan dünyayı rahatlatan son dakika emri! Türkiye detayı önemli
İran'dan dünyayı rahatlatan son dakika emri! Türkiye detayı önemli
"Kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiası! DMM gerçeği açıkladı
"Kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiası! DMM gerçeği açıkladı
Sivas'ta hayvan sahibine yıkıcı şok! Ağıldaki 40 koyun telef oldu
Sivas'ta hayvan sahibine yıkıcı şok! Ağıldaki 40 koyun telef oldu
CHP lideri Özel, Osmaniye'de konuştu: "Osmaniye benim ikinci, Devlet Bey'in birinci memleketi"
CHP lideri Özel, Osmaniye'de konuştu: "Osmaniye benim ikinci, Devlet Bey'in birinci memleketi"
Garanti BBVA'dan sürdürülebilir finansmana 1 trilyon lirayı aşan kaynak
Garanti BBVA'dan sürdürülebilir finansmana 1 trilyon lirayı aşan kaynak
GSK Türkiye'de üst düzey atamalar
GSK Türkiye'de üst düzey atamalar
Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan binanın çevresinde önlem! Yanındaki apartman da boşaltıldı
Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan binanın çevresinde önlem! Yanındaki apartman da boşaltıldı