Beşiktaş 3. transferini yapıyor! Sergen Yalçın'ın çok istediği isim geliyor
|
Beşiktaş, Kristjan Asllani ve Yasin Özcan sonrası 3.transferini yapıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği yıldız isimle anlaşma çok yakın. İşte detaylar...
Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.
Kristjan Asllani ve Yasin Özcan'ı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, diğer mevkiler için temaslarını artırdı.
Agbadou'da flaş gelişme
Stoper transferi gerçekleştirmek isteyen Kartal'ın bir numaralı hedefi ise Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou'ydu.
İngiliz ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle görüşmelerin sekteye uğradığı Agbadou transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.
