Beşiktaş 3. transferini yapıyor! Sergen Yalçın'ın çok istediği isim geliyor

Beşiktaş, Kristjan Asllani ve Yasin Özcan sonrası 3.transferini yapıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği yıldız isimle anlaşma çok yakın. İşte detaylar...

Beşiktaş 3. transferini yapıyor! Sergen Yalçın'ın çok istediği isim geliyor - Resim: 1

Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş 3. transferini yapıyor! Sergen Yalçın'ın çok istediği isim geliyor - Resim: 2

Kristjan Asllani ve Yasin Özcan'ı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, diğer mevkiler için temaslarını artırdı.

Beşiktaş 3. transferini yapıyor! Sergen Yalçın'ın çok istediği isim geliyor - Resim: 3

Agbadou'da flaş gelişme

Stoper transferi gerçekleştirmek isteyen Kartal'ın bir numaralı hedefi ise Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou'ydu.

Beşiktaş 3. transferini yapıyor! Sergen Yalçın'ın çok istediği isim geliyor - Resim: 4

İngiliz ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle görüşmelerin sekteye uğradığı Agbadou transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

