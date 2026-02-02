BIST 13.815
Hatay'dan acı haber! Baba ile kızı hayatını kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı yaşamını yitirdi, 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yuvalı Mahallesi'ndeki evde yaşayan Esra Bağcı, 112 Acil Sağlık Merkezini arayıp kendisi ve aile bireylerinin fenalaştığını söyledi.

İkamete giren ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba Nuh ve kızı Hayrunisa Bağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayrunisa Bağcı'nın kardeşi Esra ve babaannesi Emine Bağcı da sağlık personelince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.

