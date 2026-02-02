BIST 13.816
DOLAR 43,49
EURO 51,56
ALTIN 6.682,65
HABER /  GÜNCEL

"Kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiası! DMM gerçeği açıkladı

"Kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiası! DMM gerçeği açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasını yalanladı.

Abone ol

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan '6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda’da bulundu' iddiası doğru değildir. Bulunan çocuk bir Türk çocuğu değildir.

Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Hollanda makamlarıyla kurulan temas sonucunda söz konusu çocuğun Türk vatandaşı olmadığı bilgisinin teyit edildiğini açıklamıştı. Kamuoyunun toplumsal hassasiyetleri hedef alan asılsız içeriklere itibar etmemesi rica olunur."

"Kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiası! DMM gerçeği açıkladı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta hayvan sahibine yıkıcı şok! Ağıldaki 40 koyun telef oldu
Sivas'ta hayvan sahibine yıkıcı şok! Ağıldaki 40 koyun telef oldu
CHP lideri Özel, Osmaniye'de konuştu: "Osmaniye benim ikinci, Devlet Bey'in birinci memleketi"
CHP lideri Özel, Osmaniye'de konuştu: "Osmaniye benim ikinci, Devlet Bey'in birinci memleketi"
Garanti BBVA'dan sürdürülebilir finansmana 1 trilyon lirayı aşan kaynak
Garanti BBVA'dan sürdürülebilir finansmana 1 trilyon lirayı aşan kaynak
GSK Türkiye'de üst düzey atamalar
GSK Türkiye'de üst düzey atamalar
Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan binanın çevresinde önlem! Yanındaki apartman da boşaltıldı
Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan binanın çevresinde önlem! Yanındaki apartman da boşaltıldı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
İTO açıkladı: Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Rusya'da eğitim uçağı düştü! 3 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da eğitim uçağı düştü! 3 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinde anayasa değişikliğine gidileceğini duyurdu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinde anayasa değişikliğine gidileceğini duyurdu
İşçinin akıllara durgunluk veren ölümü
İşçinin akıllara durgunluk veren ölümü
Özgür Özel Levent Gültekin'e dava açtı olay diyaloglar: Benim parayla terbiye edilecek...
Özgür Özel Levent Gültekin'e dava açtı olay diyaloglar: Benim parayla terbiye edilecek...
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 4 maçın hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 4 maçın hakemleri açıklandı