İran'dan dünyayı rahatlatan son dakika emri! Türkiye detayı önemli

İRAN'dan gelen son dakika haber dünyaya derin nefes aldırdı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi. Müzakerelerin adresi de belli oldu. Görüşmeler Türkiye'de yapılacak. Bu açıklama ile birlikte ABD'nin İran'ı vurma tehdidi şimdilik ortadan kalktı.

İRAN medyasının duyurduğu son dakika habere göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi.

İran Fars Haber Ajansı'na göre ABD ile görüşmelerin birkaç gün içerisinde Türkiye'de yapılması bekleniyor.

KİMLER KATILACAK?
ABD merkezli Axios'ta yer alan bilgilere göre ise Türkiye, Mısır ve Katar, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile İranlı üst düzey yetkililer arasında görüşme gerçekleşecek. Görüşmenin bu hafta Ankara'da olabileceği duyuruldu. 

İran'dan dünyayı rahatlatan son dakika emri! Türkiye detayı önemli - Resim: 0

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programı konusunda kendileriyle müzakere halinde olduğunu belirtmişti. İran kanadından müzakerelere ilişkin ilk karşılık geldi.

ABD FİLOSUNU YOLLAMIŞTI
Ocak ayının başından bu yana ABD medyasına konuşan hükümet ve ordu yetkilileri, İran'la gerilim tırmanırken hava ve deniz gücünün de hızla Orta Doğu'ya yönlendirildiğini vurguluyor.

abd gemisi iran

Buna göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) uçak gemisi taarruz grubu, gelişmiş savaş uçağı filoları ve füze savunma sistemlerini bölgeye konuşlandırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta İran'a doğru devasa deniz gücünün ilerlediğini açıklamasının ardından da bölgeye sevkiyatın devam ettiği belirtiliyor.

