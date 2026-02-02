Özgür Özel Levent Gültekin'e dava açtı olay diyalgolar: Benim parayla terbiye edilecek...

Gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine 100 bin liralık tazminat davası açtığını duyurdu. Davanın gerekçesini ve Özel ile aralarında geçen diyalogları kendi kanalında anlatan Gültekin, "Benim parayla terbiye edilecek bir adam olduğum kanaatine varmış olman ne kadar ayıp bir şey." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 ay önce MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptığı Meçlis'teki görüşmeyi çok sert bir dille eleştiren Levent Gültekin'e açtığı davayla ilgili şaşırtan ayrıntılar çıktı.

Özgür Özel'in ilerleyen süreçte başka bir konu kendisini aradığını belirten Gültekin, aralarındaki diyalogları aktardı.

Gültekin, Özgür Özel ile yaptığı özel görüşmede davanın muhalefete zarar vereceğini ilettiğini ancak Özel’den gelen cevabın kendisini daha çok üzdüğünü ifade etti. Özel’in, avukatlarının tavsiyesiyle "YouTube’da hakaret üzerinden tıklama alma" geleneğinin önünü kesmek için davayı sürdüreceğini ve kazanılan paranın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacağını söylemesi, Gültekin’in sert tepkisine neden oldu.

“PARAYLA TERBİYE EDİLECEK BİRİ YERİNE KONULDUM”

Gültekin, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajda, davadan elde edilecek paranın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacağının belirtildiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Dedim ki Özgür Bey bu ne kadar ayıp bir şey. Bağış yapmayı bilmiyor muyum? Dahası, benim parayla terbiye edilecek bir adam olduğum kanaatine varmış olman ne kadar ayıp bir şey. Ben seni korumaya çalışıyorum. Muhalefet lideri muhalif biriyle davalık olman iyi bir şey değil. Sen cumhurbaşkanına kızıyorsun hukuk yok diyorsun. Medyaya baskı uygulanıyor diyorsun. Sen benim sert eleştirimi onu da sertliğimi de düzeltmişim sonrasında. Bir anlamda gönül almışım. Biraz abarttım sertlik demişim. Ana muhalefet açısından çok tatsız bir durum. O yüzen kusura bakma dedim bunu anlatacağım yayınımda. "

Davanın altı ay önce açıldığını yorumlarını da bugüne kadar hiç değiştirmediğini belirten Gültekin, "Özgür Özel'in tavrını izleyicilere havale ediyorum. Bazen görüyorum bize 20 lira 50 lira 100 lira süper teşekkür, bağış gönderiyor izliyiciler. Onları toplayıp Özgür Bey'e göndereceğim davayı kazanırsa" dedi.