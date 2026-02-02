BIST 13.816
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı,  havalimanında gözaltına alındı.

SURVİVOR'DAYDI...
Barış Murat Yağcı'nın dün yayımlanan Survivor 2026 bölümünde oylamada yer almaması da dikkat çekmişti.

