BIST 13.815
DOLAR 43,49
EURO 51,57
ALTIN 6.684,73
HABER /  DÜNYA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinde anayasa değişikliğine gidileceğini duyurdu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinde anayasa değişikliğine gidileceğini duyurdu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkedeki mevcut 1975 anayasasının değiştirilmesi için süreç başlattığını ilan etti.

Abone ol

Miçotakis yayımladığı video mesajda, Yunanistan'ın anayasa değişikliğine dair kamuoyu diyaloğunu bugün başlattığını duyurdu.

Başbakanlık dışında, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin de lideri sıfatını taşıdığını hatırlatan Miçotakis, bu bağlamda öncelikle parti meclis grubundan anayasa değişikliğine ilişkin fikirlerini mart ayına kadar ortaya koymalarını istedi.

Miçotakis, 1975'te yapılmış olan mevcut anayasa için "Gerçekten 50 yıldır siyasi istikrar ve düzen sağladı. Canlı bir metin. Öte yandan, bu, 20'nci yüzyıla ait olduğu gerçeğini değiştirmiyor." dedi.

Modern dünyanın karşı karşıya olduğu yapay zeka, iklim krizi gibi yeni konseptlerin de dikkate alındığı yeni bir anayasa hazırlamanın vakti geldiğini ifade eden Miçotakis, Bakanların görevdeyken işledikleri suçlar için yargılanmaları, derin devletle mücadele gibi konularda yeni ve sürdürülebilir temel olacak değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Miçotakis, anayasa değişikliği için cumhurbaşkanının sadece bir kez 6 seneliğine seçilmesi ve yüksek yargıçların seçiminde hakimlerin tercihlerinin daha çok rol oynaması gibi fikirlerini dile getirdi.

Diğer partilerden ve tüm vatandaşlardan anayasa değişikliğine ilişkin öneri beklediğini belirten Miçotakis, "Niyetimiz cesur bir anayasa değişikliğidir." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İşçinin akıllara durgunluk veren ölümü
İşçinin akıllara durgunluk veren ölümü
Özgür Özel Levent Gültekin'e dava açtı olay diyaloglar: Benim parayla terbiye edilecek...
Özgür Özel Levent Gültekin'e dava açtı olay diyaloglar: Benim parayla terbiye edilecek...
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 4 maçın hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 4 maçın hakemleri açıklandı
Bebek döven cani hemşireden bir skandal daha! Yeni darp görüntüleri çıktı
Bebek döven cani hemşireden bir skandal daha! Yeni darp görüntüleri çıktı
ÖSYM EKPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM EKPSS sonuçları açıklandı
Antalya'da dehşet! Başından vurulmuş halde bulundu
Antalya'da dehşet! Başından vurulmuş halde bulundu
Trump'ın esprileri sonrası salon buz kesti: İstilayı izleyeceğim
Trump'ın esprileri sonrası salon buz kesti: İstilayı izleyeceğim
Sezon başında kiralanmıştı, Galatasaray'a geri dönüyor! Eyüp Aydın'ın sözleşmesi feshedildi
Sezon başında kiralanmıştı, Galatasaray'a geri dönüyor! Eyüp Aydın'ın sözleşmesi feshedildi
Asker selamıyla AK Parti'ye katılan vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Asker selamıyla AK Parti'ye katılan vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Yangın faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
Yangın faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu! Hesabında tam 500 milyon dolar çıktı
Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu! Hesabında tam 500 milyon dolar çıktı
Ocak 2026’da sebze ve meyve fiyatlarında sert artış
Ocak 2026’da sebze ve meyve fiyatlarında sert artış