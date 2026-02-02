Şarkıcı Göksel ilk kez açıkladı! "En kötü özelliğim..."

Ünlü şarkıcı Göksel, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile hayattaki en kötü alışkanlığını samimi bir şekilde açıkladı. "Bi' Seni Konuşurum", "Sen Orada Yoksun", "Baksana Talih", "Acıyor" gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan Göksel, kariyerindeki başarısının yanı sıra yıllar içindeki değişimiyle de sıkça gündem oluyor.