Şarkıcı Göksel ilk kez açıkladı! "En kötü özelliğim..."
Türkiye'nin en başarılı kadın yorumcularından biri olan Göksel'den çok önemli bir açıklama geldi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan şarkıcı son olarak yaptığı samimi açıklamalar ile gündeme geldi. İşte Göksel'in çok özel sözleri...
Ünlü şarkıcı Göksel, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile hayattaki en kötü alışkanlığını samimi bir şekilde açıkladı. "Bi' Seni Konuşurum", "Sen Orada Yoksun", "Baksana Talih", "Acıyor" gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan Göksel, kariyerindeki başarısının yanı sıra yıllar içindeki değişimiyle de sıkça gündem oluyor.
Son zamanlarda estetik değişiklikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Göksel, bu kez paylaşımıyla farklı bir yönünü gözler önüne serdi.
54 yaşındaki sanatçı, sahneye çıkmadan önceki hazırlık anlarını paylaştığı videoda "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek çaya olan düşkünlüğünü itiraf etti.
Göksel, "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım... Bir de herkese bulaştırıyorum," diyerek, çaya olan bağlılığını samimi bir şekilde dile getirdi.