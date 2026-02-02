BIST 13.605
Antalya'da dehşet! Başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Araç park yeri olarak da kullanılan arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, hareketsiz yatan kişinin M.A.S. (27), olduğu ve başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. M.A.S.'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

M.A.S.'nin cenazesinin yanında bir tabanca bulan ekipler, olaya ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

