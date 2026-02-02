Bahar Candan için şok iddia! İntihar girişimi gündemde
Ablası Nihal Candan'ı kaybettikten sonra psikolojik olarak zor bir süreçten geçen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın, annesine gönderdiği ''Ablamın yanına gitmek istiyorum'' mesajının ardından çok sayıda ila aldığı iddia edildi. Yaşanan intihar girişimi iddiası, yakın çevresinde ve sosyal medyada büyük endişeye sebep oldu. İşte detaylar...
Ablası Nihal Candan'ın vefatıyla sarsılan ve psikolojik olarak zor bir dönemden geçen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın, annesine gönderdiği ''Ablamın yanında gitmek istiyorum'' mesajı sonrası endişe verici bir olay yaşandı. İddiaya göre Candan, bu mesajın ardından bir kutu ilaç aldı. Durumun fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenilirken, yaşananlar ailesi ve yakın çevresinde büyük kaygıya sebep oldu.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'a anoreksiya nervoza tanısı konulmuş, uzun süredir bu hastalıkla mücadele eden Candan, tedavi gördüğü hastanede 20 Haziran'da yaşamını yitirmişti.
Ablasının vefatının ardından zor günler yaşadığını söyleyen Bahar Candan'ın, önceki gece annesi Umut Candan'a "Ablamın yanına gitmek istiyorum" mesajını gönderdikten sonra bir kutu ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.
BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU
Umut Candan'ın durumu fark etmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Bahar Candan’ı yaşadığı rezidansta bilinci kapalı şekilde buldu.