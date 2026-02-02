Bahar Candan için şok iddia! İntihar girişimi gündemde

Ablası Nihal Candan'ın vefatıyla sarsılan ve psikolojik olarak zor bir dönemden geçen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın, annesine gönderdiği ''Ablamın yanında gitmek istiyorum'' mesajı sonrası endişe verici bir olay yaşandı. İddiaya göre Candan, bu mesajın ardından bir kutu ilaç aldı. Durumun fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenilirken, yaşananlar ailesi ve yakın çevresinde büyük kaygıya sebep oldu.