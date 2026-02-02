BIST 13.816
MTV ödemelerinde son gün bugün! Ödemeyene faiz ve ceza yağacak...

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 yılı birinci taksit ödemeleri için tanınan yasal süre bugün sona eriyor.

- Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı takvimine göre MTV her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. Ocak ayı taksiti için geri sayım sona ererken yetkililer, son güne kalınmaması yönünde uyarılarını tekrarlıyor.

- Resim: 2

Araç sahipleri MTV ödemelerini şu kanallar üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor:

Vergi daireleri

PTT şubeleri

Banka şubeleri

İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları

- Resim: 3

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi internet sitesi üzerinden plaka ve T.C. kimlik numarası ile sorgulama ve ödeme

Yetkililer, özellikle mobil ve dijital kanalların tercih edilmesini öneriyor; böylece fiziki şubelerdeki yoğunluk azaltılabiliyor.

- Resim: 4

GECİKENE AYLIK FAİZ UYGULANACAK

Belirlenen süre içinde ödeme yapmayanlar yalnızca borçlu duruma düşmekle kalmayacak. Ödenmeyen tutar için aylık gecikme faizi uygulanacak ve bu faiz borç tamamen kapatılana kadar işlemeye devam edecek.

Faizin yanı sıra borcun uzun süre ödenmemesi halinde e-haciz, banka hesaplarına bloke ve araç satış işlemlerinde kısıtlama gibi cezai yaptırımlar da devreye girebilecek. Uzmanlar, küçük tutarların bile zamanla ciddi borçlara dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

