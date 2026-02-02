MTV ödemelerinde son gün bugün! Ödemeyene faiz ve ceza yağacak...

GECİKENE AYLIK FAİZ UYGULANACAK

Belirlenen süre içinde ödeme yapmayanlar yalnızca borçlu duruma düşmekle kalmayacak. Ödenmeyen tutar için aylık gecikme faizi uygulanacak ve bu faiz borç tamamen kapatılana kadar işlemeye devam edecek.

Faizin yanı sıra borcun uzun süre ödenmemesi halinde e-haciz, banka hesaplarına bloke ve araç satış işlemlerinde kısıtlama gibi cezai yaptırımlar da devreye girebilecek. Uzmanlar, küçük tutarların bile zamanla ciddi borçlara dönüşebileceği konusunda uyarıyor.