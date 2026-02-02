BIST 13.815
Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan binanın çevresinde önlem! Yanındaki apartman da boşaltıldı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde dün istinat duvarının yıkılması sonucu tahliye edilen binanın yanındaki apartman da güvenlik amaçlı boşaltıldı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde dün istinat duvarının yıkılması sonucu tahliye edilen binanın yanındaki apartman da güvenlik amaçlı boşaltıldı. Batıkent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor.

