Milyonlarca emekliye ödeme yapılacak! Tarih belli oldu, SGKdan açıklama

SGK, emekli maaşlarındaki artıştan kaynaklanan fark tutarlarının ödeme takvimini duyurdu.Yapılan açıklamaya göre, Ocak 2026 itibarıyla 16 bin 881 lira olan alt sınır emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi. Bu düzenleme kapsamında, emeklilere ve hak sahiplerine toplamda yaklaşık 11,4 milyar lira tutarında fark ödemesi gerçekleştirilecek.