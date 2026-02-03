AJet IATA sertifikasını aldı

AJet, ocak ayında üyesi olduğu Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) sertifikasını aldı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni yıla hem operasyonel süreçlerinin uluslararası alanda tescili hem de filosunu genişleten adımlarla başlayan AJet, IATA'ya resmen üye oldu.

IATA üyelik sertifikası AJet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle IATA Türkiye Bölge Müdürü Funda Çalışır tarafından AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'a takdim edildi. Kerem Sarp, AJet'in IATA sertifikasını teslim aldığını sosyal medya hesabından da duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Sarp, AJet olarak önemli bir hedefe daha ulaştıklarını belirterek, "Türkiye'nin en genç hava yolu AJet olarak, kuruluşumuzun üzerinden iki yıl geçmeden üye olduğumuz IATA sertifikamıza kavuştuk." ifadelerini kullandı.

IATA üyeliğinin önemli bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Sarp, şunları kaydetti:

"Havacılık sektörünün en önemli uluslararası otoritelerinden biri olan IATA'nın bir üyesi olmak, bizim için hem önemli bir sorumluluk hem de doğru yolda ilerlediğimizin güçlü bir göstergesi. AJet olarak, uluslararası akreditasyon kurumlarının ve havacılık otoritelerinin belirlediği tüm standartları titizlikle yerine getirmeyi temel bir görev olarak görüyoruz. Bununla birlikte, yolcu deneyimini her temas noktasında geliştirmek amacıyla uçuş öncesinden uçuş sonrasına kadar tüm süreçlerde hizmet kalitemizi sürekli olarak ileri taşımaya devam ediyoruz."