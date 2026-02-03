BIST 13.845
DOLAR 43,48
EURO 51,30
ALTIN 6.877,50
HABER /  EKONOMİ

AJet IATA sertifikasını aldı

AJet IATA sertifikasını aldı

AJet, ocak ayında üyesi olduğu Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) sertifikasını aldı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni yıla hem operasyonel süreçlerinin uluslararası alanda tescili hem de filosunu genişleten adımlarla başlayan AJet, IATA'ya resmen üye oldu.

IATA üyelik sertifikası AJet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle IATA Türkiye Bölge Müdürü Funda Çalışır tarafından AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'a takdim edildi. Kerem Sarp, AJet'in IATA sertifikasını teslim aldığını sosyal medya hesabından da duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Sarp, AJet olarak önemli bir hedefe daha ulaştıklarını belirterek, "Türkiye'nin en genç hava yolu AJet olarak, kuruluşumuzun üzerinden iki yıl geçmeden üye olduğumuz IATA sertifikamıza kavuştuk." ifadelerini kullandı.

IATA üyeliğinin önemli bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Sarp, şunları kaydetti:

"Havacılık sektörünün en önemli uluslararası otoritelerinden biri olan IATA'nın bir üyesi olmak, bizim için hem önemli bir sorumluluk hem de doğru yolda ilerlediğimizin güçlü bir göstergesi. AJet olarak, uluslararası akreditasyon kurumlarının ve havacılık otoritelerinin belirlediği tüm standartları titizlikle yerine getirmeyi temel bir görev olarak görüyoruz. Bununla birlikte, yolcu deneyimini her temas noktasında geliştirmek amacıyla uçuş öncesinden uçuş sonrasına kadar tüm süreçlerde hizmet kalitemizi sürekli olarak ileri taşımaya devam ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Oyundan çıkmıştı! Trabzonspor'a kötü haber
Oyundan çıkmıştı! Trabzonspor'a kötü haber
Türkiye'de 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası! DMM'den açıklama
Türkiye'de 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası! DMM'den açıklama
Erdoğan Suudi Arabistan'da: Prens Selman ile görüşme başladı
Erdoğan Suudi Arabistan'da: Prens Selman ile görüşme başladı
Kilitli garajdan gizli laboratuvar çıktı: Polis baskınında biyolojik materyal izleri
Kilitli garajdan gizli laboratuvar çıktı: Polis baskınında biyolojik materyal izleri
Rusya’nın 2026 ekonomi rotası çizildi: Yüzde 1,3 büyüme ve düşük enflasyon hedefi
Rusya’nın 2026 ekonomi rotası çizildi: Yüzde 1,3 büyüme ve düşük enflasyon hedefi
Türkiye ile karşılaşacak olan Romanya'da Lucescu krizi! Maça çıkamayabilir
Türkiye ile karşılaşacak olan Romanya'da Lucescu krizi! Maça çıkamayabilir
Epstein olayında adı geçen Rixos'un sahibi Fettah Tamince konuştu
Epstein olayında adı geçen Rixos'un sahibi Fettah Tamince konuştu
1 polis yaralanmıştı! Bakan Yerlikaya'dan "kuyumcu soygunu" açıklaması
1 polis yaralanmıştı! Bakan Yerlikaya'dan "kuyumcu soygunu" açıklaması
Suudi ekibi Al Hilal, Karim Benzema'yı transfer etti
Suudi ekibi Al Hilal, Karim Benzema'yı transfer etti
Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Iğdır FK karşısında hezimete uğradı
Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Iğdır FK karşısında hezimete uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a ayak bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a ayak bastı
İspanya'da 16 yaş altı için sosyal medya planı belli oldu
İspanya'da 16 yaş altı için sosyal medya planı belli oldu