Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Iğdır FK karşısında hezimete uğradı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 6-0 yendi.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde Antalyaspor, deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü karşısında sahadan 6-0’lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.
Iğdır Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 geride kapatan kırmızı-beyazlı ekip, sezonun resmi maçlardaki en farklı yenilgisini yaşadı.
Goller: Dk. 12 ve 24 Conte, Dk. 16 Suarez, Dk. 31 Rotariu, Dk. 50 Özder Özcan, Dk. 85 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kart: Dk. 88 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)