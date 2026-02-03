BIST 13.822
Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Iğdır FK karşısında hezimete uğradı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 6-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde Antalyaspor, deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü karşısında sahadan 6-0’lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Iğdır Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 geride kapatan kırmızı-beyazlı ekip, sezonun resmi maçlardaki en farklı yenilgisini yaşadı.

Goller: Dk. 12 ve 24 Conte, Dk. 16 Suarez, Dk. 31 Rotariu, Dk. 50 Özder Özcan, Dk. 85 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kart: Dk. 88 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)

