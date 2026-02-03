En çok gümüş rezervine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
120 doları aşarak altını gölgede bırakan gümüş en gözde yatırım araçları arasında yer aldı. Son haftaların en çok dikkat çekenleri arasında olan gümüşte, küresel rezerv dengeleri sil baştan değişti. Hazırlanan listede, Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.En çok gümüşü olan ülkeler hangileri?
Yıllardır altının gölgesinde kalan gümüş, tarihinin en stratejik dönemine girdi. Yayınlanan son raporlar, gümüşün artık sadece bir takı değil, güneş panellerinden elektrikli araç bataryalarına kadar uzanan dev bir ekosistemin "yeni petrolü" olduğunu tescilledi.Sabah'ta yer alan habere göre yer altındaki gümüş stoku tükenme sinyalleri verirken, elinde en çok rezerv bulunduran 30 ülke küresel ekonominin yeni hakimi olmaya aday..İşte o ülkeler
30 - PAPUA YENİ GİNE (740 TON)
29 - FİLİPİNLER (760 TON)
28 - VİETNAM (790 TON)
27 - KUZEY KORE (820 TON)
26 - İRAN (850 TON)
25 - MOĞOLİSTAN (880 TON)
24 - BULGARİSTAN (920 TON)
23 - PORTEKİZ (980 TON)
22 - YUNANİSTAN (1.050 TON)
21 - İSPANYA (1.150 TON)
20 - BREZİLYA (1.200 TON)
19 - ÖZBEKİSTAN (1.400 TON)
18 - GÜNEY AFRİKA (1.800 TON)
17 - ENDONEZYA (2.100 TON)
16 - İSVEÇ (2.500 TON)
15 - FAS (2.900 TON)